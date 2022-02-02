Новости

Умер актер из "Как закалялась сталь" Юрий Мысенков 11:30
Российские фигуристки Валиева и Трусова провели первую тренировку в Пекине 11:18
София Ротару заразилась штаммом "омикрон" с осложнениями 11:09
Польша решила передать Украине ПЗРК Piorun 11:07
Россия в январе нарастила экспорт электроэнергии почти на 18% 11:00
США могут перебросить в Польшу около 2,5 тысячи военных 10:48
Military Watch: Су-30 превосходит любой западный истребитель 10:45
В Крыму из-за писем о бомбах эвакуировали здания администраций 10:44
31-летний актер из "Ходячих мертвецов" покончил с собой 10:44
В Совфеде оценили слова Псаки про лису и курятник 10:36
El Pais опубликовала конфиденциальный ответ США и НАТО на предложения РФ по безопасности 10:34
В Эстонии полным двоечникам будут вручать аттестат об окончании школы 10:22
В Ленобласти запретили зрелищные мероприятия 10:20
Экс-министр экологии Татарстана получил срок за подстрекательство к убийству 10:14
Армия России закупит более трех тысяч пистолетов "Удав" 10:04
В Киргизии подали в отставку глава Конституционной палаты и председатель Верховного суда 09:52
Около 80% случаев COVID-19 в Москве и Петербурге приходится на "омикрон" 09:51
Казахстан отменил согласование политики с экс-президентом Назарбаевым 09:49
Путин поздравил буддистов с Новым годом по лунному календарю 09:48
В Роспотребнадзоре пояснили правила нахождения на карантине в связи с COVID-19 09:39
В Якутии на решение "собачьего вопроса" выделят 100 млн рублей 09:37
В Белгороде создали защиту для мозга при травмах головы 09:36
В Подольске вор напал на охранника магазина 09:10
Южнокорейские СМИ раскрыли секрет похудения Ким Чен Ына 09:06
ФАС отсрочила решение по сделке о продаже угольной "дочки" "Северстали" 09:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
02.02.2022 10:34
Рубрика: В мире

El Pais опубликовала конфиденциальный ответ США и НАТО на предложения РФ по безопасности

Текст: Константин Волков

Испанское издание El Pais опубликовало текст, заявленный как ответ со стороны США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности. Исходные документы опубликованы на сайте газеты под заголовком "Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря".

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Песков: Путин даст ответ НАТО по гарантиям безопасности, когда сочтет нужным

В публикации отмечается, что украинская сторона ранее была проинформирована о сути документов. Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также отмечал, что ответ Вашингтона был согласован с партнерами по НАТО и с Киевом.

Основные моменты уже были озвучены представителями западных стран на официальном уровне или опубликованы в западных СМИ со ссылкой на источники.

В предложениях по безопасности, обнародованных российской стороной 17 декабря 2021 года, говорится, в частности, о том, что Москва требует от НАТО прекратить расширение на восток, отказаться от идеи присоединения Украины к Альянсу и не размещать ударные вооружения НАТО у границ РФ, а вместо этого отвести силы Альянса на позиции, где они находились в 1997 году.

Ответ на российские предложения был передан Москве 26 января.

Накануне президент России Владимир Путин оценил ответ по гарантиям безопасности. По словам главы государства, "принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы". Путин отметил, что российская сторона внимательно анализирует эти документы.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия пока не передавала США свою реакцию на ответ по гарантиям безопасности.

В мире США Международные организации НАТО Россия и НАТО Россия и США

Главное сегодня

Глава Роспотребнадзора Попова: Речи о локдауне или чрезвычайных мерах в России сегодня не идет
El Pais опубликовала конфиденциальный ответ США и НАТО на предложения РФ по безопасности
В Совфеде оценили слова Псаки про лису и курятник
США могут перебросить в Польшу около 2,5 тысячи военных
Посол Антонов назвал ложью заявления Псаки о применении РФ химоружия
Центр "Вектор" оценил опасность выявленного в ЮАР коронавируса
Призыв группы немецких экспертов к нормализации отношений с РФ нашел поддержку