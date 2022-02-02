El Pais опубликовала конфиденциальный ответ США и НАТО на предложения РФ по безопасности

Испанское издание El Pais опубликовало текст, заявленный как ответ со стороны США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности. Исходные документы опубликованы на сайте газеты под заголовком "Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря".

В публикации отмечается, что украинская сторона ранее была проинформирована о сути документов. Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также отмечал, что ответ Вашингтона был согласован с партнерами по НАТО и с Киевом.

Основные моменты уже были озвучены представителями западных стран на официальном уровне или опубликованы в западных СМИ со ссылкой на источники.

В предложениях по безопасности, обнародованных российской стороной 17 декабря 2021 года, говорится, в частности, о том, что Москва требует от НАТО прекратить расширение на восток, отказаться от идеи присоединения Украины к Альянсу и не размещать ударные вооружения НАТО у границ РФ, а вместо этого отвести силы Альянса на позиции, где они находились в 1997 году.

Ответ на российские предложения был передан Москве 26 января.

Накануне президент России Владимир Путин оценил ответ по гарантиям безопасности. По словам главы государства, "принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы". Путин отметил, что российская сторона внимательно анализирует эти документы.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия пока не передавала США свою реакцию на ответ по гарантиям безопасности.