Юристы рассказали, как защитить бизнес-идеи

В Ассоциации юристов России назвали пути, которыми может попробовать пойти предприниматель для защиты своих бизнес-идей. Дело в том, что сами по себе идеи (такие, как, например, "продавать горячий кофе на улице из машин" или "летом продавать людям холодный квас") законом не защищены. Тем не менее правоведы могут предложить некоторые варианты.

"Авторским правом не охраняются идеи, концепции и т. д., не выраженные в материальной форме, - говорит член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. - Полный перечень содержит п. 5 ст. 1259 ГК: идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования, геологическую информацию о недрах".

То есть, продолжает она, если вы реализуете какую-либо идею по-своему, плагиатом считаться это не будет. "Но если же вы будете копировать чужой дизайн, текст, фото или иные произведения, а особенно использовать очень похожий товарный знак, то здесь уже будет нарушение", - отмечает Спиридонова.

По ее словам, чтобы защитить свою бизнес-идею, выраженную уже каким-либо образом материально, лучше зарегистрировать свои права на реализованные идеи, запатентовав ее. "Закон охраняет такие результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, как произведения науки, литературы и искусства; программы для ЭВМ, базы данных; исполнения и фонограммы; изобретения, полезные модели и промышленные образцы; ноу-хау; фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания; и так далее", - сказала юрист.

Согласно закону, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Кстати, недавно правительство внесло в Госдуму законопроект, разрешающий гражданам регистрировать на себя товарные знаки. По действующим правилам это могут сделать только юридические лица и индивидуальные предприниматели.

"Если украли вашу идею, то сначала можно попробовать уладить дело в претензионном порядке - договорившись с нарушителем, - рекомендует Спиридонова. - Если же такой способ вас не устраивает, то защитить свое нарушенное право можно через суд - запретить этим лицам использовать товарный знак, а также получить компенсацию. Однако следует помнить, что судебный процесс потребует больших издержек, поэтому очень важно понимать перспективы удовлетворения исковых требований".

В свою очередь партнер адвокатского бюро "Юрлов и партнеры" Глеб Ситников поясняет: для того, чтобы идея защищалась законом, ей нужно придать какое-то объективное выражение и оформить документами или даже зарегистрировать, чтобы она приобрела форму той или иной интеллектуальной собственности.

"Даже такой вид интеллектуальной собственности, как секрет производства (ноу-хау), который ближе всего к понятию "идея", требует серьезной работы по документальному оформлению факта его существования, чтобы его можно было защищать, - говорит Ситников. - Поэтому, намереваясь использовать чужую идею, следует в первую очередь оценить, охраняется ли она как тот или иной объект интеллектуальных прав. Остальное - вопросы нравственного, а не юридического характера".

Общие правила таковы: создание собственного оригинального продукта - это здоровая конкуренция, а паразитирование на чужом - недобросовестное поведение.

"Однако если в основу продукта просто положены схожие или одинаковые задумки, это не всегда означает, что имело место нарушение интеллектуальных прав или недобросовестная конкуренция, - говорит адвокат. - На компенсацию может рассчитывать тот, кто заранее позаботился о формировании из своей идеи охраняемого объекта. Например, создал произведение дизайна и может подтвердить факт и момент его создания документами, зарегистрировал товарный знак. Или позаботился о том, чтобы бренд приобрел характеристики коммерческого обозначения, получил патент на изобретение или создал условия для его охраны как секрета производства. Если после этого вы обнаружите, что кто-то использует объект ваших прав, вы вправе требовать пресечения нарушения, а также взыскания убытков или установленных законом компенсаций".

Он подчеркивает: интеллектуальное право не поощряет попытки "косметических" изменений и стимулирует участников рынка к созданию оригинальных продуктов.