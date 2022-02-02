Юристы рассказали, как защитить бизнес-идеи

"Авторским правом не охраняются идеи, концепции и т. д., не выраженные в материальной форме, - говорит член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. - Полный перечень содержит п. 5 ст. 1259 ГК: идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования, геологическую информацию о недрах".
То есть, продолжает она, если вы реализуете какую-либо идею по-своему, плагиатом считаться это не будет. "Но если же вы будете копировать чужой дизайн, текст, фото или иные произведения, а особенно использовать очень похожий товарный знак, то здесь уже будет нарушение", - отмечает Спиридонова.
По ее словам, чтобы защитить свою бизнес-идею, выраженную уже каким-либо образом материально, лучше зарегистрировать свои права на реализованные идеи, запатентовав ее. "Закон охраняет такие результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, как произведения науки, литературы и искусства; программы для ЭВМ, базы данных; исполнения и фонограммы; изобретения, полезные модели и промышленные образцы; ноу-хау; фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания; и так далее", - сказала юрист.
Согласно закону, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Кстати, недавно правительство внесло в Госдуму законопроект, разрешающий гражданам регистрировать на себя товарные знаки. По действующим правилам это могут сделать только юридические лица и индивидуальные предприниматели.
"Если украли вашу идею, то сначала можно попробовать уладить дело в претензионном порядке - договорившись с нарушителем, - рекомендует Спиридонова. - Если же такой способ вас не устраивает, то защитить свое нарушенное право можно через суд - запретить этим лицам использовать товарный знак, а также получить компенсацию. Однако следует помнить, что судебный процесс потребует больших издержек, поэтому очень важно понимать перспективы удовлетворения исковых требований".
В свою очередь партнер адвокатского бюро "Юрлов и партнеры" Глеб Ситников поясняет: для того, чтобы идея защищалась законом, ей нужно придать какое-то объективное выражение и оформить документами или даже зарегистрировать, чтобы она приобрела форму той или иной интеллектуальной собственности.
"Даже такой вид интеллектуальной собственности, как секрет производства (ноу-хау), который ближе всего к понятию "идея", требует серьезной работы по документальному оформлению факта его существования, чтобы его можно было защищать, - говорит Ситников. - Поэтому, намереваясь использовать чужую идею, следует в первую очередь оценить, охраняется ли она как тот или иной объект интеллектуальных прав. Остальное - вопросы нравственного, а не юридического характера".
Общие правила таковы: создание собственного оригинального продукта - это здоровая конкуренция, а паразитирование на чужом - недобросовестное поведение.
"Однако если в основу продукта просто положены схожие или одинаковые задумки, это не всегда означает, что имело место нарушение интеллектуальных прав или недобросовестная конкуренция, - говорит адвокат. - На компенсацию может рассчитывать тот, кто заранее позаботился о формировании из своей идеи охраняемого объекта. Например, создал произведение дизайна и может подтвердить факт и момент его создания документами, зарегистрировал товарный знак. Или позаботился о том, чтобы бренд приобрел характеристики коммерческого обозначения, получил патент на изобретение или создал условия для его охраны как секрета производства. Если после этого вы обнаружите, что кто-то использует объект ваших прав, вы вправе требовать пресечения нарушения, а также взыскания убытков или установленных законом компенсаций".
Он подчеркивает: интеллектуальное право не поощряет попытки "косметических" изменений и стимулирует участников рынка к созданию оригинальных продуктов.