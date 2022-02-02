Указ губернатора Ивановской области от 2 февраля 2022 года № 10-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Главного государственного санитарного врача по Ивановской области от 02.02.2022 № 1 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения нового штамма вируса SARS-CoV-2 "Омикрон" на территории Ивановской области", с учетом динамики санитарно-эпидемиологической ситуации постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1. Пункт 26 изложить в следующей редакции:

"26. Приостановить до 20.02.2022 проведение в государственных учреждениях здравоохранения Ивановской области диспансеризации взрослого населения и несовершеннолетних (за исключением углубленной диспансеризации граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)), профилактических медицинских осмотров взрослого населения и несовершеннолетних, за исключением предварительных медицинских осмотров, периодических медицинских осмотров работников, предсменных, предрейсовых, послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, а также медицинских осмотров по направлениям призывных комиссий и для прохождения медико-социальной экспертизы.".

2. Дополнить пунктом 26.1 следующего содержания:

"26.1. Приостановить до 20.02.2022 включительно предоставление плановой медицинской помощи взрослому населению и несовершеннолетним в амбулаторных условиях медицинских организаций первичного звена всех организационно-правовых форм и форм собственности, за исключением оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью.

Не приостанавливается:

оказание экстренной и неотложной медицинской помощи, выдача лекарственных препаратов в рамках льготного обеспечения;

оказание медицинской помощи в медицинских организациях негосударственной формы собственности, консультативно-диагностических поликлиниках областных государственных учреждений здравоохранения Ивановской области, поликлиниках специализированных диспансеров областных государственных учреждений здравоохранения Ивановской области, не имеющих прикрепленного населения;

оказание медицинской помощи в медицинских организациях стоматологического профиля;

оказание медицинской помощи в женских консультациях.".

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский







