Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал "РГ" о том, как избежать появления сырости в автомобиле зимой.

"К сожалению, зимой сырость в салоне явление практически неизбежное. Влага может оседать не только на внутренних поверхностях автомобиля, но и на резиновых уплотнителях и в воздушных фильтрах. Последние из-за этого могут терять свою пропускную способность. Так что при проведении технического обслуживания не стоит на них экономить. Ну и вообще почаще проверять их состояние.

Влага на резиновых уплотнителях может приводить к тому, что они примерзают, например, к проему двери - в итоге при попытке ее открыть просто могут порваться. Для исключения такой проблемы можно воспользоваться специальными силиконовым смазкам. Они могут помочь и для устранения проблем с электрикой автомобиля.

Поскольку влага активно конденсируется в разъёмах и при замерзании, вызывая коррозию и механические разрушения, для уменьшения количества ее в салоне можно активно использовать кондиционер, который эффективно осушает воздух. Ну, и конечно, садясь в машину, не забывайте отряхнуть ноги от снега. Поскольку именно из-за этого начинает накапливаться влага, которую впитывают коврики на полу автомобиля. А из-за того, что в районе пола температура минимальна за зимние месяцы, там образуется грязное и соленое болото, которое будет являться постоянным источником ненужной влаги", - отметил эксперт.