Какой сегодня день. 2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

В России ежегодно 2 февраля отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943). Дата была установлена федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России", подписанным в 1995 году Борисом Ельциным.

По длительности, напряженности и количеству участников Сталинградская битва - это одно из крупнейших и решающих сражений Второй мировой войны. Битва продолжалась 200 дней и ночей, на разных этапах в ней с обеих сторон участвовали свыше 2,1 миллиона человек.

Немецкое командование в 1942 году поставило задачу захватить Кавказ с его источниками нефти, плодородные районы Дона, Кубани, Северного Кавказа и Нижнего Поволжья, а также Волгу. Для этого группа армий "Юг" была разделена на две группы. Группа армий "А" должна была захватить Кавказ. Группа армий "Б" должна была нанести удар по Сталинграду, захватить территорию между Доном и Волгой и нарушить перевозки по реке, после чего планировалось выйти к Астрахани.

Сталинградское сражение делится на два периода: оборонительный и наступательный. Оборонительная операция началась 17 июля 1942 года. Верховный главнокомандующий СССР Иосиф Сталин 28 июля издал приказ №227, известный как "Ни шагу назад!", запрещавший самовольный отход войск.

23 августа немцы произвели разрушительную бомбардировку города, Сталинград превратился в руины. По разным данным, в ходе нее погибли от 40 до 90 тысяч человек, в основном мирных жителей. В тот же день немецкие части прорвались к Волге севернее города. 13 сентября противник вошел в город с запада и юго-запада, начались уличные бои в городской черте. За 125 суток ожесточенных боев была обескровлена главная ударная группировка противника. Таким образом были созданы условия для перехода в контрнаступление, которое началось 19 ноября 1942 года. Наступательная операция получила название "Уран".

Советские войска 19 ноября приступили к окружению немецких войск, уже к 23 ноября кольцо окружения сомкнулось. В котле оказались 22 дивизии противника и 150 отдельных частей. 10 января началась финальная фаза Сталинградской битвы. Красная армия начала операцию "Кольцо", ударив по окруженным немецким частям. Группировка противника была рассечена на две части и ликвидирована. 31 января 1943 года ее командующий генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс сдался в плен. Финалом битвы стала капитуляция 2 февраля 1943 года так называемой "северной" группировки 6-й армии в районе завода "Баррикады". Ее командир генерал-лейтенант Карл Штрекер также сдался в плен. Всего в ходе операции "Кольцо" были взяты в плен свыше 91 тысячи военных вермахта, в том числе 2,5 тысячи офицеров и 24 генерала. Общие потери врага убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести составили около 1,5 миллиона человек, в связи с чем в Германии впервые за годы войны был объявлен национальный траур. Советские войска потеряли убитыми около 480 тысяч человек, более 500 тысяч бойцов получили ранения.

Сокрушительный удар по противнику был нанесен в тот момент, когда Третий рейх, как представлялось его лидерам, находился на вершине могущества и контролировал самую большую за все время войны территорию. Кроме военного успеха победа под Сталинградом привела к психологическому перелому в войне: бойцы Красной армии поверили, что могут разгромить врага, а немецкие части стали опасаться окружения. За боевые отличия, проявленные в ходе битвы, 55 советских соединений и частей были награждены орденами, 122 воина стали Героями Советского Союза.

В декабре 1942 года была учреждена медаль "За оборону Сталинграда", которой награждены свыше 760 тысяч участников битвы. В 1963 году на площади Павших борцов в Волгограде, где захоронены останки защитников города, был зажжен Вечный огонь. На месте их погребения установлена 26-метровая стела из черного и красного гранита. В 1965 году Волгоград получил звание города-героя. В 1967 году в ознаменование победы под Сталинградом был открыт историко-мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане. Во время Сталинградской битвы здесь происходили ожесточенные бои. Композиционным центром ансамбля является скульптура "Родина- мать зовет!" авторства Евгения Вучетича общей высотой 87 м. Статуя является символом Волгограда.