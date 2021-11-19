Минобороны опубликовало архивные документы об операции "Уран" под Сталинградом

В ознаменование 79-й годовщины со дня начала сталинградской стратегической наступательной операции "Уран" Министерство обороны России запустило на своем сайте новый мультимедийный раздел "Сталинградский перелом. Битва, изменившая ход Великой войны".

19 ноября 1942 года войска Юго-Западного и Донского фронтов в рамках операции "Уран" приступили к окружению и ликвидации группировки немецко-фашистских войск под Сталинградом. Уже к 23 ноября окружение было завершено, а 2 февраля 1943 года 300-тысячная группировка противника была полностью разгромлена. В результате более 90 тысяч солдат и офицеров вермахта были взяты в плен. В их числе и командующий 6-й армией генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс. Гитлеровская армия понесла огромные потери и была отброшена от Волги и Дона на сотни километров. Этот триумф Красной Армии положил начало коренному перелому не только в Великой Отечественной, но и во всей Второй мировой войне.

В разделе "Сталинградский перелом. Битва, изменившая ход Великой войны" представлены архивные документы о разгроме немецко-фашистской группировки и пленении Паулюса. Впервые можно ознакомиться с полным текстом ультиматума. Документ был подготовлен еще в начале января командованием Донского фронта, стремившимся избежать лишних потерь, когда уже было очевидно, что под Сталинградом Красную Армию не одолеть.

Здесь также представлены страницы журнала боевых действий Донского фронта, отчеты и донесения командования Красной Армии о капитуляции фашистов, стенограмма беседы с плененным Паулюсом, отчет оперативного сотрудника НКВД о немецких генералах в плену, а также фотодокументы о капитуляции фашистских войск. За подвиги в ходе Сталинградской битвы медалями и орденами были награждены десятки тысяч воинов Красной Армии. Из них 112 стали Героями Советского Союза.

Ранее с воинскими почестями были захоронены останки более тысячи погибших в Сталинградской битве бойцов и командиров Красной Армии. Поисковики сразу нескольких стран под Волгоградом проводят поисковую экспедицию "Вахта Памяти" - поиск и захоронение погибших в Сталинградской битве в 1942-1943 годах. Похоронены 1 112 защитников Сталинграда, обнаруженных в основном на территории Городищенского района, сообщил председатель Волгоградского регионального отделения "Поискового движения России" Андрей Орешкин. Он отметил, что эти останки были найдены в том числе в течение прошлого года, 18 человек опознаны, полностью или частично восстановлены имена.