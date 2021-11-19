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19.11.2021 03:00
Рубрика: Общество

Минобороны опубликовало архивные документы об операции "Уран" под Сталинградом

Фото: Сайт Министерства обороны России. Фото: Сайт Министерства обороны России.
Фото: Сайт Министерства обороны России.

В ознаменование 79-й годовщины со дня начала сталинградской стратегической наступательной операции "Уран" Министерство обороны России запустило на своем сайте новый мультимедийный раздел "Сталинградский перелом. Битва, изменившая ход Великой войны".

Фото: музей-заповедник "Сталинградская битва"
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19 ноября 1942 года войска Юго-Западного и Донского фронтов в рамках операции "Уран" приступили к окружению и ликвидации группировки немецко-фашистских войск под Сталинградом. Уже к 23 ноября окружение было завершено, а 2 февраля 1943 года 300-тысячная группировка противника была полностью разгромлена. В результате более 90 тысяч солдат и офицеров вермахта были взяты в плен. В их числе и командующий 6-й армией генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс. Гитлеровская армия понесла огромные потери и была отброшена от Волги и Дона на сотни километров. Этот триумф Красной Армии положил начало коренному перелому не только в Великой Отечественной, но и во всей Второй мировой войне.

В разделе "Сталинградский перелом. Битва, изменившая ход Великой войны" представлены архивные документы о разгроме немецко-фашистской группировки и пленении Паулюса. Впервые можно ознакомиться с полным текстом ультиматума. Документ был подготовлен еще в начале января командованием Донского фронта, стремившимся избежать лишних потерь, когда уже было очевидно, что под Сталинградом Красную Армию не одолеть.

Здесь также представлены страницы журнала боевых действий Донского фронта, отчеты и донесения командования Красной Армии о капитуляции фашистов, стенограмма беседы с плененным Паулюсом, отчет оперативного сотрудника НКВД о немецких генералах в плену, а также фотодокументы о капитуляции фашистских войск. За подвиги в ходе Сталинградской битвы медалями и орденами были награждены десятки тысяч воинов Красной Армии. Из них 112 стали Героями Советского Союза.

Ранее с воинскими почестями были захоронены останки более тысячи погибших в Сталинградской битве бойцов и командиров Красной Армии. Поисковики сразу нескольких стран под Волгоградом проводят поисковую экспедицию "Вахта Памяти" - поиск и захоронение погибших в Сталинградской битве в 1942-1943 годах. Похоронены 1 112 защитников Сталинграда, обнаруженных в основном на территории Городищенского района, сообщил председатель Волгоградского регионального отделения "Поискового движения России" Андрей Орешкин. Он отметил, что эти останки были найдены в том числе в течение прошлого года, 18 человек опознаны, полностью или частично восстановлены имена.

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