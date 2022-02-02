Косачев сравнил переговоры Путина с Орбаном и Джонсона с Зеленским

Если бы вчерашнего сюжета в европейской политике не было, то его стоило бы придумать, настолько все расставлено по местам. Две главные европейские встречи накануне - в Москве Путина и Орбана, в Киеве Зеленского и Джонсона. Обсуждаются, без натяжки, судьбы Европы.

В первом случае речь - об энергетической безопасности и бесперебойных поставках российского газа европейским потребителям, о сотрудничестве по вакцинам для эффективного противодействия пандемии коронавируса на континенте, о развитии трансъевропейской транспортной инфраструктуры. Ключевой посыл: чем больше сотрудничества - тем меньше конфронтации.

Во втором - о поставках оружия и размещении дополнительных воинских контингентов, о новых "разрушительных" санкциях, о невозможности выполнить Минские соглашения в условиях "внешней агрессии" и о сдерживании России в контексте неминуемой войны. Путь к сотрудничеству может быть проложен только эскалацией конфронтации.

И Орбан, и Джонсон именуют себя миротворцами. В первом случае миссия явно удалась, поскольку в Москве собрались два лидера, отстаивающих национальные интересы своих стран не в противовес, а в увязке с интересами общеевропейскими. Поэтому и достигнуты конкретные договоренности, которые будут работать годы и десятилетия вперед. Во втором - провалилась, поскольку в Киеве друг с другом разговаривали два погрязших во внутренних распрях политика, каждый из которых пытался решать свои собственные проблемы в ущерб национальным и тем более общеевропейским. Добавленная стоимость от встречи стремится к нулю.

А теперь я с легкостью спрогнозирую сегодняшнюю реакцию на вчерашнюю мизансцену из Брюсселя и других западных столиц. Встреча в Москве будет объявлена раскольнической - Орбана обвинят в предательстве европейской идеи и евроатлантической солидарности, а Путина в очередной раз заподозрят в стремлении взорвать Европу изнутри. Встреча в Киеве будет провозглашена шансом к миру, который не должен быть упущен. Но который должен быть подкреплен новыми санкциями и усилением военного присутствия НАТО на восточноевропейском фланге.

Перефразируя крылатое выражение конца ХХ века, относившееся на тот момент к России, так и хочется воскликнуть: "Европа, одумайся, ты одурела!".

В заключение - скрин с ночной ленты новостей, где два сообщения по воле случая (или нет?) встали рядом друг с другом. Нет слов.

Источник: страница Константина Косачева в Facebook.