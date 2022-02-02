Постановление губернатора Костромской области от 2 февраля 2022 года № 16 "О внесении изменения в постановление губернатора Костромской области от 06.04.2020 № 47"

В связи с принятием приказа Минтруда России от 26 января 2022 года № 24 "О проведении оперативного мониторинга в целях обеспечения занятости населения" постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 6 апреля 2020 года № 47 "О дополнительных мерах, предъявляемых к организациям и индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют деятельность на территории Костромской области, в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 29.04.2020 № 75, от 08.05.2020 № 79, от 15.05.2020 № 81, от 15.11.2020 № 242, от 20.11.2020 № 248, от 10.12.2020 № 279, от 14.01.2021 № 4, от 08.10.2021 № 223, от 22.10.2021 № 234, от 28.10.2021 № 242, от 19.11.2021 № 257, от 26.01.2022 № 10) следующее изменение:

подпункт 3 пункта 1.1 изложить в следующей редакции:

"3) представление (начиная с 7 февраля 2022 года, далее -еженедельно, по понедельникам) в электронном виде в личном кабинете информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России" сведений о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам), в отношении которых были приняты решения, указанные в подпункте 2 настоящего пункта (без персональных данных);".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С.Ситников







