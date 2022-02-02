Указ главы Республики Крым от 2 февраля 2022 года № 14-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьёй 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

в пункте 14:

абзац второй подпункта 14.1 изложить в следующей редакции:

"Ограничения, установленные абзацем первым настоящего подпункта, не распространяются на деятельность боулингов и расположенных на открытом воздухе аттракционов";

в приложении 16:

дополнить строками 284-285 следующего содержания:

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов







