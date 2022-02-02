Указ главы Республики Крым от 2 февраля 2022 года № 14-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

Новости

Истребители НАТО сопроводили Ту-142 ВКС РФ на учениях в Атлантике 00:05
Анатолий Альтштейн: Жесткий локдаун не нужен 02.02.2022
Олаф Шольц рассказал о запланированной встрече с Путиным 02.02.2022
Философ Славой Жижек объяснил, почему Запад хочет запретить вещание RT 02.02.2022
ЦСКА уступил "Анадолу Эфесу" в домашнем матче Евролиги 02.02.2022
Макрон допустил возможность поездки в Россию в ближайшее время 02.02.2022
Неканоническая ПЦУ на Украине наложила "санкции" на митрополита Филарета 02.02.2022
В Минтруде уточнили, как выплата пособия беременным зависит от прописки 02.02.2022
Овечкин заболел коронавирусом и не сыграет в Матче всех звезд НХЛ 02.02.2022
Около 577 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 02.02.2022
Собянин заявил о выходе Москвы на плато по заболеваемости COVID-19 02.02.2022
Специалисты предупредили о падении качества цемента 02.02.2022
Чихание и ломота могут проявиться уже через два дня после заражения "омикроном" 02.02.2022
Глава Роспотребнадзора: В России есть случаи более заразной линии "омикрона" 02.02.2022
Комплексы "Ярс" Тейковской дивизии РВСН вышли на учение 02.02.2022
МИД РФ заявил об ответных мерах в отношении СМИ Германии из-за ситуации с RT DE 02.02.2022
Минпромторг сообщил о росте промышленности в России в 2021 году 02.02.2022
Фрагмент "Поцелуя" Климта можно будет купить в виде NFT-токена 02.02.2022
Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над "Виборгом" 02.02.2022
"Газпром" подал в суд на польскую нефтегазовую компанию PGNiG 02.02.2022
Пентагон подтвердил подлинность опубликованных в Pais документов 02.02.2022
Названы первые участники нового сезона шоу "Звезды в Африке" 02.02.2022
Александр Масляков заболел коронавирусом 02.02.2022
Эксперты Bloomberg: Страны Ближнего Востока не компенсируют российский газ для Европы 02.02.2022
Суд продлил арест стрелявшему в столичном МФЦ Сергею Глазову 02.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
2 февраля 2022 г.

Указ главы Республики Крым от 2 февраля 2022 года № 14-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

Дата подписания 2 февраля 2022 г.
Опубликован 2 февраля 2022 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым"

В соответствии со статьёй 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

в пункте 14:

абзац второй подпункта 14.1 изложить в следующей редакции:

"Ограничения, установленные абзацем первым настоящего подпункта, не распространяются на деятельность боулингов и расположенных на открытом воздухе аттракционов";

в приложении 16:

дополнить строками 284-285 следующего содержания:

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией

(jpg, JPG, 23 Кб)