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02.02.2022 20:29
Рубрика: Экономика

Минпромторг сообщил о росте промышленности в России в 2021 году

Текст: Нина Егоршева

Промышленное производство в декабре продолжило восстановительный рост, прибавив по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 6,1%. Соответствующей статистикой Минпромторг поделился со ссылкой на данные Росстата.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Отмечается, что положительный тренд был зафиксирован по итогам всего 2021 года. С января по декабрь индекс промышленного производства вырос на 5,3 % по сравнению с предыдущими показателям. В Минпромторге связывают это с "эффектом базы", а также с заметно возросшим спросом на промышленную продукцию.

Также сообщается, что положительная динамика наблюдается в обрабатывающих отраслях. Здесь по итогам года рост составил 5%. При том, если сравнивать декабрь 2021 года с тем же периодом допандемийного 2019 года, значительный рост показали следующие отрасли: выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (+77%); выпуск компьютеров, их комплектующих и периферии (+43%); производство прочих транспортных средств, включая авиационную технику, судостроение (+26%).

"Поддержать позитивную динамику в обрабатывающих отраслях помогли благоприятная конъюнктура, связанная с восстановлением спроса на внешних и внутреннем рынках, реализуемые государством меры поддержки спроса на конечную продукцию, квотирование госзакупок, инструменты в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", а также льготные займы ФРП", - говорится в комментарии Минпромторга.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил о первом полете легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал". ЛМС-901 "Байкал" разработан компанией "Байкал-Инжиниринг" при поддержке Минпромторга в качестве перспективного самолета местных воздушных линий. Предполагается, что новая машина заменит в эксплуатации знаменитый "кукурузник" Ан-2.

Экономика Отрасли Промышленность Правительство Минпромторг

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