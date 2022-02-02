Минстрой не намерен вводить нормативы по площади строящихся квартир

Минстрой не намерен вводить нормативы по регулированию минимальной площади квартир в новостройках. Об этом заявил замглавы ведомства Никита Стасишин.

"Это ваш бизнес, мы не лезем и не регулируем ваш продукт", - отметил замминистра, обращаясь к застройщикам (цитата по РИА Новости).

При этом он отметил, что средняя площадь новых квартир в последнее время уменьшается​​​. По мнению Минстроя, таким образом застройщики пытаются сохранить стоимость жилья в условиях дорожающего квадратного метра.

Ранее было опубликовано исследование, согласно которому площадь жилья в большинстве российских новостроек стартует от 20 квадратных метров. При этом на рынке представлено жилье и меньшей площади. Так, например, в Новосибирске на продажу была выставлена квартира-студия площадью 13 квадратных метров, цена - 945 тысяч рублей.