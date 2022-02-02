Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Василий Кошкин 
14:09 02.02.2022

Минстрой не намерен вводить нормативы по площади строящихся квартир

Минстрой не намерен вводить нормативы по регулированию минимальной площади квартир в новостройках. Об этом заявил замглавы ведомства Никита Стасишин.

Фото: Photoxpress
К каким проблемам нужно быть готовым, переезжая в новостройку

"Это ваш бизнес, мы не лезем и не регулируем ваш продукт", - отметил замминистра, обращаясь к застройщикам (цитата по РИА Новости).

При этом он отметил, что средняя площадь новых квартир в последнее время уменьшается​​​. По мнению Минстроя, таким образом застройщики пытаются сохранить стоимость жилья в условиях дорожающего квадратного метра.

Ранее было опубликовано исследование, согласно которому площадь жилья в большинстве российских новостроек стартует от 20 квадратных метров. При этом на рынке представлено жилье и меньшей площади. Так, например, в Новосибирске на продажу была выставлена квартира-студия площадью 13 квадратных метров, цена - 945 тысяч рублей.

Сейчас читают

Недвижимость
14:40

Обманутым дольщикам станут чаще предлагать компенсации, чем квартиры

Обманутым дольщикам станут чаще предлагать компенсации, чем квартиры

В ближайшем будущем дольщикам будут чаще предлагать получение компенсаций, чем квартиры в достраиваемых домах. Об этом рассказал на пресс-конференции гендиректор Фонда развития территорий Константин Тимофеев

Жилая недвижимость
01.02.2022

В Совфеде настаивают на жилом статусе для построенных апартаментов

В Совфеде настаивают на жилом статусе для построенных апартаментов

Сенаторы выступают за то, чтобы правовой статус жилья получали не только новые, но и уже построенные апартаменты. Об этом заявил заместитель председателя Совфеда Николай Журавлев. По экспертным оценкам, речь может идти о 5-7 млн квадратных метров апартаментов

Жилая недвижимость
31.01.2022

В каких регионах выгоднее всего сдавать частные дома

В каких регионах выгоднее всего сдавать частные дома

Частные дома в России, сдаваемые в аренду, окупаются в среднем за 13 лет, подсчитали эксперты. Также они выяснили, что самые выгодные варианты арендных домов оказались в Приморском крае