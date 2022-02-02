На встрече в Москве высокую оценку получило российско-венгерское партнерство в области медицины

Владимир Путин подчеркнул, что "Россия и Венгрия плотно взаимодействуют в области медицины и производства лекарств". В качестве примера успешного российско-венгерского партнерства в медицине он назвал венгерскую фармацевтическую компанию "Гедеон Рихтер", которая одной из первых локализовала производство препаратов в России - построила завод в Егорьевске, отметивший в прошлом году свой 25-летний юбилей.
В настоящее время предприятие выпускает 23 наименования лекарственных препаратов в различных формах и дозировках, 12 из которых включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В Егорьевске производятся лекарства не только для россиян, но и для жителей стран СНГ и Евросоюза.
С момента запуска завода в 1996 году общий объем инвестиций составил более 127 млн евро. В прошлом году было завершено строительство нового цеха фасовки и упаковки препаратов общей площадью более 9000 кв. метров, оснащенного самым современным оборудованием.
Аттила Варади, полномочный представитель "Гедеон Рихтер" в РФ отметил, что взаимодействие в области общественного здоровья - одна из ключевых сфер межгосударственных отношений. "На фоне пандемии COVID-19 мы смогли еще раз убедиться, насколько важен конструктивный диалог и партнерский подход в этой области. Мы высоко ценим поддержку российского руководства и, несмотря на непростую ситуацию в мире, продолжаем заботиться о здоровье российских пациентов, предлагая как уже хорошо зарекомендовавшие себя лекарственные препараты, так и инновационные решения в области женского здоровья, заболеваний центральной нервной системы и сердечно-сосудистых проблем", - подчеркнул он.