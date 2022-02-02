Названа лучшая каша для сосудов и снижения холестерина

Как известно, повышенный уровень холестерина в крови чреват серьезными последствиями для здоровья - нарушение баланса липопротеидов высокой плотности и низкой плотности провоцирует атеросклероз и его возможные последствия в виде инфаркта, инсульта.

Чтобы нормализовать липидный обмен, важно уменьшить в рационе количество продуктов с содержанием животных жиров и простых углеводов. Акцент следует сделать на клетчатку, сложные углеводы, а также белок и полиненасыщенные жиры.

"С помощью данного питания вы легко снизите вес и минимизируете хроническое воспаление в организме", - отметила в беседе с KP.Ru терапевт и диетолог Надежда Иванова.

Среди круп при высоком холестерине преимущество лучше отдать гречке и пшену. Ранее кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич отметила, что поддержанию здоровья сердца и сосудов, в том числе, способствуют крупы с низким гликемическим индексом. В список попали гречка, овсянка (или геркулес) и ячневая каша. Любую из них рекомендуется есть ежедневно. При желании их можно есть даже несколько раз в день, уточнила кардиолог.

А вот манную крупу и белый рис из рациона лучше убрать при повышенном холестерине, отмечают медики. Среди других продуктов, от которых лучше отказаться, - некоторые кисломолочные продукты (жирные сорта сыра и творога, сливки, сметана, жирное мороженое, сливочное масло), жирные рыба и мясо, концентрированные мясные бульоны, газировка, мед. Исключить также рекомендуется бананы и изюм.

Подчеркивается, что при возникновении проблем со здоровьем не нужно заниматься самолечением - обратитесь к врачу.