Необратимо и опасно: Два признака поражения печени, проявляющиеся на лице

Жировой гепатоз - опасное заболевание, характеризующееся избыточным накоплением жира в печени. Он практически никак не проявляется на ранних стадиях, однако есть несколько внешних признаков, указывающих на необходимость посетить врача, сообщает Daily Express со ссылкой на рекомендации Национальной системы здравоохранения Великобритании.

Так, на жировой гепатоз могут указывать пожелтевшие белки глаз и паутинообразные скопления кровеносных сосудов.

Среди других симптомов - слабость, утомляемость и боли в области правого подреберья.

При обнаружении заболевания можно остановить его прогрессирование и даже уменьшить количество жира в печени. Врачи советуют сбросить лишний вес и придерживаться растительной диеты, богатой фруктами, овощами и цельнозерновыми.

Ранее гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин предупредил, что чрезмерное употребление жирного жареного мяса, фастфуда и сладостей разрушает печень даже при отказе от алкоголя.