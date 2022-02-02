Пентагон: Направленные в Европу силы не предназначены для боевых действий

Военный контингент, который США намерены перебросить в Восточную Европу, не предназначен для боевых действий на Украине, об этом заявил 2 февраля представитель Пентагона Джон Кирби, выступая на брифинге.

По его словам, перемещаемые в Европу силы "обучены и оснащены для проведения различных миссий по сдерживанию агрессии и защите наших союзников... и не предназначены для ведения боевых действий на Украине".

По его словам, американские военнослужащие нужны в Европе для реагирования на сложившуюся ситуацию в сфере безопасности.

Речь идет о контингенте из нескольких тысяч американских военнослужащих. Ранее телеканал CNN сообщил, что в состояние повышенной готовности в США приведены порядка 8,5 тысячи военных.

Как отметил представитель Пентагона, военные будут размещены на временной основе в Германии, Польше и Румынии. Известно, что в Польше планируется расквартировать 2-2,5 тысячи военнослужащих.