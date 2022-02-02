Пентагон подтвердил подлинность опубликованных в Pais документов

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге 2 февраля подтвердил, что в испанской газете Pais действительно был опубликован ответ США и НАТО на российские предложения по безопасности.

"Предложения, выдвинутые Соединенными Штатами, в виде утечки попали одному европейскому изданию", - отметил Кирби.

При этом он подчеркнул, что США не публиковали этот документ.

"Но теперь он опубликован, и это подтверждает всему миру то, что мы всегда говорили. Нет никаких разночтений между нашими публичными заявлениями и частными обсуждениями", - добавил представитель Пентагона.

Москва обнародовала свои предложения по безопасности 17 декабря. В них, в частности, идет речь об отказе от расширения НАТО на восток, от принятия Украины в состав Альянса, от создания военных баз в странах бывшего СССР, и об отказе от размещения наступательных вооружений НАТО в Восточной Европе.