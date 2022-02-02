Подальше от сердца: врач объяснила, какая еда провоцирует развитие инфаркта

Новости

Около 577 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 21:25
Собянин заявил о выходе Москвы на плато по заболеваемости COVID-19 21:16
Специалисты предупредили о падении качества цемента 21:14
Чихание и ломота могут проявиться уже через два дня после заражения "омикроном" 21:14
Глава Роспотребнадзора: В России есть случаи более заразной линии "омикрона" 21:08
Комплексы "Ярс" Тейковской дивизии РВСН вышли на учение 21:03
МИД РФ заявил об ответных мерах в отношении СМИ Германии из-за ситуации с RT DE 20:39
Минпромторг сообщил о росте промышленности в России в 2021 году 20:29
Фрагмент "Поцелуя" Климта можно будет купить в виде NFT-токена 20:02
Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над "Виборгом" 19:50
"Газпром" подал в суд на польскую нефтегазовую компанию PGNiG 19:49
Пентагон подтвердил подлинность опубликованных в Pais документов 19:45
Названы первые участники нового сезона шоу "Звезды в Африке" 19:45
Александр Масляков заболел коронавирусом 19:33
Эксперты Bloomberg: Страны Ближнего Востока не компенсируют российский газ для Европы 19:24
Суд продлил арест стрелявшему в столичном МФЦ Сергею Глазову 19:23
Прокуроры вскрыли хищения более 800 млн рублей при оборудовании "Сапсанов" интернетом 19:20
В Минске пояснили ситуацию с избирательными участками за рубежом 19:13
Антонов рассказал, на каких условиях президент России продолжит диалог с США 19:06
Пентагон: Направленные в Европу силы не предназначены для боевых действий 18:48
Новак: Россия в марте восстановит добычу нефти на 90% от уровня до пандемии 18:45
"Спартак" сыграл вничью с "Ригой" на сборе в ОАЭ 18:44
Минск запретил транзит литовских товаров по своей территории 18:26
Мишустин учредил премию правительства в области культуры 18:13
Попова: "Омикрон" вызывает пневмонию в 6,5% случаев 17:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
02.02.2022 21:35
Рубрика: Общество

Подальше от сердца: врач объяснила, какая еда провоцирует развитие инфаркта

Текст: Нина Егоршева

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова объяснила, какие продукты способствуют возникновению инфаркта. Чаще всего, по ее словам, такими "провокаторами" становятся продукты с высоким содержанием соли и трансжиров.

Фото: istock
Необратимо и опасно: Два признака поражения печени, проявляющиеся на лице

С точки зрения развития сердечно-сосудистых заболеваний опасно все, что способствует набору веса. Именно лишние килограммы являются одним из факторов риска развития инфаркта, рассказала Круглова "Москве 24".

"Также одним из факторов риска инфаркта является повышение артериального давления. Есть некоторые компоненты пищи, которые могут этому способствовать. Например, соль. При ее избытке в рационе у особо чувствительных людей может повышаться артериальное давление. Поэтому нужно обращать внимание на количество соли в своем питании", - предупредила эксперт.

Также к продуктам, которые могут провоцировать инфаркт, Наталья Круглова отнесла кофеин, который может являться причиной повышенного давления, и сладости. В качестве примера последних она привела вафли. Она указала, что не редко в покупных сладостях содержатся трансжиры. Это тоже предрасполагающий фактор к развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Ранее эксперты посоветовали употреблять рыбу и водоросли для восполнения запасов йода. Отмечается, что в сутки человеку требуется 120-150 микрограммов йода, который защищает от онкологических заболеваний и позитивно влияет на работу щитовидной железы.

Материал носит информационный характер. При выборе питания следует проконсультироваться со специалистом.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Попова: В России выявлен более заразный подвид "омикрона" - ВА.2
МИД РФ заявил об ответных мерах в отношении СМИ Германии из-за ситуации с RT DE
Пентагон подтвердил подлинность опубликованных в Pais документов
Эксперты Bloomberg: Страны Ближнего Востока не компенсируют российский газ для Европы
Верховный суд признал движение "Колумбайн" террористическим
Психотерапевт рассказал, как не поддаться на уловки кибермошенников
Гидрометцентр: Начало февраля в России будет аномально теплым