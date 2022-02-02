Подальше от сердца: врач объяснила, какая еда провоцирует развитие инфаркта

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова объяснила, какие продукты способствуют возникновению инфаркта. Чаще всего, по ее словам, такими "провокаторами" становятся продукты с высоким содержанием соли и трансжиров.

С точки зрения развития сердечно-сосудистых заболеваний опасно все, что способствует набору веса. Именно лишние килограммы являются одним из факторов риска развития инфаркта, рассказала Круглова "Москве 24".

"Также одним из факторов риска инфаркта является повышение артериального давления. Есть некоторые компоненты пищи, которые могут этому способствовать. Например, соль. При ее избытке в рационе у особо чувствительных людей может повышаться артериальное давление. Поэтому нужно обращать внимание на количество соли в своем питании", - предупредила эксперт.

Также к продуктам, которые могут провоцировать инфаркт, Наталья Круглова отнесла кофеин, который может являться причиной повышенного давления, и сладости. В качестве примера последних она привела вафли. Она указала, что не редко в покупных сладостях содержатся трансжиры. Это тоже предрасполагающий фактор к развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Ранее эксперты посоветовали употреблять рыбу и водоросли для восполнения запасов йода. Отмечается, что в сутки человеку требуется 120-150 микрограммов йода, который защищает от онкологических заболеваний и позитивно влияет на работу щитовидной железы.

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