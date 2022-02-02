Новости

Умер актер из "Как закалялась сталь" Юрий Мысенков 11:30
Российские фигуристки Валиева и Трусова провели первую тренировку в Пекине 11:18
София Ротару заразилась штаммом "омикрон" с осложнениями 11:09
Польша решила передать Украине ПЗРК Piorun 11:07
Россия в январе нарастила экспорт электроэнергии почти на 18% 11:00
США могут перебросить в Польшу около 2,5 тысячи военных 10:48
Military Watch: Су-30 превосходит любой западный истребитель 10:45
В Крыму из-за писем о бомбах эвакуировали здания администраций 10:44
31-летний актер из "Ходячих мертвецов" покончил с собой 10:44
В Совфеде оценили слова Псаки о России, лисе и курятнике 10:36
El Pais опубликовала конфиденциальный ответ США и НАТО на предложения РФ по безопасности 10:34
В Эстонии решили вручать аттестат об окончании школы даже полным двоечникам 10:22
В Ленобласти запретили зрелищные мероприятия 10:20
Экс-министр экологии Татарстана получил срок за подстрекательство к убийству 10:14
Армия России закупит более трех тысяч пистолетов "Удав" 10:04
В Киргизии подали в отставку глава Конституционной палаты и председатель Верховного суда 09:52
Около 80% случаев COVID-19 в Москве и Петербурге приходится на "омикрон" 09:51
Казахстан отменил согласование политики с экс-президентом Назарбаевым 09:49
Путин поздравил буддистов с Новым годом по лунному календарю 09:48
В Роспотребнадзоре пояснили правила нахождения на карантине в связи с COVID-19 09:39
В Якутии на решение "собачьего вопроса" выделят 100 млн рублей 09:37
В Белгороде создали защиту для мозга при травмах головы 09:36
В Подольске вор напал на охранника магазина 09:10
Южнокорейские СМИ раскрыли секрет похудения Ким Чен Ына 09:06
ФАС отсрочила решение по сделке о продаже угольной "дочки" "Северстали" 09:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
02.02.2022 11:07
Рубрика: В мире

Польша решила передать Украине ПЗРК Piorun

Текст: Константин Волков

Совет министров Польши принял решение передать украинской стороне переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Piorun и боеприпасы к ним. Об этом сообщил в своем Twitter министр обороны Польши Мариус Блащак.

Фото: РИА Новости
В украинской армии создадут 20 новых бригад

Ранее Варшава заявляла о готовности поставить на Украину вооружения и боеприпасы, включая ПЗРК, беспилотники и минометы.

ПЗРК Piorun, имеющий в своей основе советские разработки "Стрела-2М" и "Игла", поступил на вооружение в 2019 году. Он обеспечивает эффективную стрельбу на дальности от 400 метров до 6,5 километра и на высотах от 10 метров до 4 километров.

В мире Европа Польша В мире экс-СССР Украина

Главное сегодня

Глава Роспотребнадзора Попова: Речи о локдауне или чрезвычайных мерах в России сегодня не идет
El Pais опубликовала конфиденциальный ответ США и НАТО на предложения РФ по безопасности
В Совфеде оценили слова Псаки о России, лисе и курятнике
США могут перебросить в Польшу около 2,5 тысячи военных
Посол Антонов назвал ложью заявления Псаки о применении РФ химоружия
Центр "Вектор" оценил опасность выявленного в ЮАР коронавируса
Призыв группы немецких экспертов к нормализации отношений с РФ нашел поддержку