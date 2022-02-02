Польша решила передать Украине ПЗРК Piorun

Совет министров Польши принял решение передать украинской стороне переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Piorun и боеприпасы к ним. Об этом сообщил в своем Twitter министр обороны Польши Мариус Блащак.

Ранее Варшава заявляла о готовности поставить на Украину вооружения и боеприпасы, включая ПЗРК, беспилотники и минометы.

ПЗРК Piorun, имеющий в своей основе советские разработки "Стрела-2М" и "Игла", поступил на вооружение в 2019 году. Он обеспечивает эффективную стрельбу на дальности от 400 метров до 6,5 километра и на высотах от 10 метров до 4 километров.