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Рубрика: Общество

Попова: Привитым от COVID-19 не нужна изоляция после контакта с больным

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Гражданам, привитым от коронавируса, после контакта с больным не нужно соблюдать изоляцию в течение семи дней, если нет никаких проявлений заболевания. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Нет, не нужно, это наше правило. Привитым и переболевшим контактным такая изоляция не показана, если у них нет симптомов", - цитирует РИА Новости главного санитарного врача. Попова добавила, что есть множество исследований о том, что у привитых и переболевших людей концентрация вируса гораздо меньше, и период его выделения небольшой.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что детей в возрасте от полугода до пяти лет будет логичнее прививать от коронавирусной инфекции назальной формой "Спутника" (спреем для носа), по крайней мере разработчик будет ратовать именно за такой подход. По его словам, есть также вариант разбавить вакцину "Спутник V" в десять раз для применения у детей младше пяти лет по аналогии с тем, как ту же взрослую вакцину разбавили в пять раз для варианта "Спутник М" (для детей 12-17 лет).

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