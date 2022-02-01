Гинцбург рассказал, как будут прививать от COVID-19 детей младше 5 лет

Детей в возрасте от полугода до пяти лет будет логичнее прививать от коронавирусной инфекции назальной формой "Спутника" (спреем для носа), по крайней мере разработчик будет ратовать именно за такой подход.

Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. По его словам, есть также вариант разбавить вакцину "Спутник V" в десять раз для применения у детей младше пяти лет по аналогии с тем, как ту же взрослую вакцину разбавили в пять раз для варианта "Спутник М" (для детей 12-17 лет).

Окончательное решение о форме прививки для младшего возраста будет принято только после того, как закончатся испытания назальной вакцины на взрослых, уточнил Гинцбург в беседе с "Интерфаксом". Предполагается, что на это уйдет еще 2,5 месяца, оценивал ранее академик. Для детей в возрасте 6-11 лет испытания вакцины стартуют в течение февраля.

Пока никаких нежелательных реакций у добровольцев, которые участвуют в испытаниях назальной вакцины, нет. Таковы предварительные результаты наблюдений после первой дозы вакцины, рассказала РИА Новости руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук (исследования проводятся на базе четырех учреждений, в том числе в "Сеченовке"). Второй компонент назальной вакцины по аналогии с прививкой испытуемым дадут через 21 день.

Особенностью назальной вакцины является то, что она способна создавать в носоглотке дополнительный барьер при вдыхании вируса. Препарат может быть эффективен и в отношении "омикрона", уровень заразности которого в несколько раз выше, чем у других штаммов коронавируса. По данным Центра им. Гамалеи, в будущем можно будет совмещать укол "Спутником" и спрей.