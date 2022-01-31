Гинцбург назвал сроки начала клинических испытаний вакцины для детей 6-11 лет

Набор детей для испытаний вакцины от коронавируса начнется примерно через 18-20 дней. Об этом рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает ТАСС.

Тогда же стартуют и сами клинические исследования. В исследовании "Спутника М" примут участие дети в возрасте от 6 до 11 лет. Всего на исследование детского "Спутника" центр имени Гамалеи получит 305,5 млн рублей.

Первые партии вакцины "Спутник М" для подростков 12-17 лет уже выпущены в оборот. В частности, они поступили в Подмосковье и Свердловскую область. Во время испытаний этой вакцины у 93,2% добровольцев был сформирован клеточный иммунитет к коронавирусу.