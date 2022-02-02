Попова: Заболеваемость COVID-19 быстрее всего растет среди подростков

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России быстрее всего растет среди подростков, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она рассказала, что рост заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах. При этом наименьшими темпами - в возрастной группе 65 лет и старше. В свою очередь, максимальная заболеваемость - среди подростков 15-17 лет.

"Именно здесь являются особые усилия и меры по предотвращению дальнейшего распространения в этой возрастной группе", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

В целом по стране рост заболеваемости обусловлен преимущественно легкими и средними формами заболеваний, отметила главный санитарный врач.

Напомним, в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и других городах стартовала вакцинация подростков от коронавируса. "РГ" отвечает на самые важные вопросы, которые волнуют сегодня родителей - об "омикроне", защитных мерах и прививках.