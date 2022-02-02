Начинается вакцинация подростков от 12 лет и старше. Что нужно об этом знать

Нынешняя пятая волна коронавируса, вызванная штаммом "омикрон", заметно помолодела - дети сейчас заражаются чаще. И хотя по зарубежному (а теперь уже и нашему) опыту у большинства заболевание протекает мягче, чем при "дельте", в Москве, Санкт-Петербурге, других регионах объявили, что на всякий случай увеличен резерв детских инфекционных коек. Кроме того, в обеих столицах, в Ростове-на-Дону и других городах начинается вакцинация подростков. "РГ" - Неделя собрала самые важные вопросы, которые волнуют сегодня родителей - об "омикроне", защитных мерах и прививках.

Что можно сказать о течении инфекции, вызванной "омикроном"?

Пока заболевают преимущественно школьники - от семи и до 17 лет, при этом в девяти случаях из 10 заболевание протекает по типу банальной ОРВИ. "И, к счастью, только у 0,07% детей, которые лечатся в стационаре, диагностируют вирусное поражение легких, это намного реже, чем раньше", - рассказала заведующая инфекционным боксированным отделением знаменитой детской Филатовской больницы Елена Дондурей.

При этом количество госпитализаций растет, поскольку идет взрывной рост числа инфицированных. К тому же многие родители паникуют и порой детей отправляют в больницу даже с легкими формами заболевания.

При этом, как предупреждают врачи, осторожность надо проявлять, если у ребенка есть хронические заболевания: у таких детей инфекция, вызванная "омикроном", также может протекать тяжелее, чем обычно.

Вызывает ли "омикрон" осложнения? Что можно сказать об угрозе мультивоспалительного синдрома у переболевших детей?

"Никаких принципиально новых или сверхъестественных осложнений при "омикроне" мы не наблюдаем и не ожидаем, - сказала Дондурей. - Зарубежный опыт показал, что возможны те же клинические проявления, что возникают и в связи с ОРВИ, - это могут быть судороги на фоне лихорадки, диарея, симптомы бронхо-обструктивного синдрома. Но хочу подчеркнуть: дети хорошо отзываются на терапию и быстро идут на поправку".

Как правильно вести себя, если есть подозрение, что ребенок нездоров?

Конечно, лучше всего - оставить ребенка дома и понаблюдать.Во всех школах должны соблюдаться меры профилактики: это утренний фильтр, который позволяет выявить ребят, которые могут представлять опасность для других. "При температуре выше 37 - обязательно отправлять школьника домой. Если в классе у кого-то обнаружен COVID - класс изолируется на 7 дней, дети отправляются на домашнее обучение. Это необходимо, чтобы школа не стала очагом распространения инфекции", - пояснил глава департамента здравоохранения Петербурга Дмитрий Лисовец.

Кроме того, в школах должны проводить постоянную дезинфекцию - по вирусному типу, с применением специальных средств и привлекая профессиональные противоэпидемические бригады.

На карантине даже здоровые дети не должны посещать секции и кружки

Важно, чтобы даже здоровые дети, отправленные на домашнее обучение по контакту с заболевшим, соблюдали карантин и не посещали кружки и секции.

Мы видим, что идет взрывной рост заболеваемости у детей. Можно ли временно оставить ребенка дома, если его класс продолжает учиться очно?

Да, можно. Разрешен смешанный формат обучения - родители сами могут принять решение изолировать ребенка. Кстати, такой формат выбирают около 3% семей, где есть школьники.

Зачем нужно прививать детей, если они болеют в массе довольно легко?

Заболевший ребенок становится источником инфекции - и в семье, и среди других детей. Подростки - одни из самых активных и социально мобильных групп населения. Поэтому важно начать вакцинацию 12-17-летних.

"В первую очередь прививки нужно делать детям из групп риска - с хроническими заболеваниями, с избыточным весом", - отмечает Елена Дондурей.

"Никаких разнарядок или нормативных планов по вакцинации детей от минздрава нет, - подчеркивает Дмитрий Лисовец. - Прививки проводят строго добровольно, с письменного согласия родителей или самого ребенка, если ему исполнилось 15 лет".

Частные лаборатории стали предлагать дифференцированные анализы на "дельту" и "омикрон". Нужно ли чаще тестироваться?

"С точки зрения проведения терапии тестирование роли не играет, - считает Лисовец. - Назначая лечение, врач ориентируется не на то, каким штаммом вызвано заболевание, а на клинические проявления, тяжесть состояния. Поэтому делать дорогостоящие тесты смысла нет".

В европейской части страны "омикрон" уже доминирует, на это и ориентируются медработники.

В то же время для первичной диагностики должны применять экспресс-тестирование - ими обеспечивают службу "скорой помощи" и приемные отделения больниц.

Правда ли, что волна "омикрона" быстро сойдет на нет?

"Такие прогнозы есть, но я с ними не согласен, - пояснил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. - При классическом наблюдении за эпидпроцессом мы видим: обычно стадия роста продолжается 30-45 дней с момента, когда начинают выявлять случаи инфицирования новым штаммом. Напряженной ситуация сохраняется до 70 дней, потом начинается снижение заболеваемости. Думаю, так будет и в случае с "омикроном". Мы сейчас на стадии активного роста заболеваемости. Те, кто полагает, что волна быстро схлынет, опираются на данные по Великобритании и ЮАР, где заболеваемость сейчас уже стала намного ниже. Но они и стартовали на два месяца раньше нас".

Эксперт также отметил, что в силу особенностей нашей страны ситуация различается от региона к региону. В Москве, Питере, Подмосковье "омикрон" доминирует, вытесняя "дельту". Но за Уралом по-прежнему уровень "дельты" остается высоким.

"Дать прогноз, сдаст или нет позиции "дельта" или оба штамма будут циркулировать параллельно и будут развиваться и мутировать, - пока невозможно. Эволюционно могут развиваться обе линии, оба штамма коронавируса", - сказал Горелов.

Конкретно

Где и как привиться

Можно сделать прививку против COVID-19 ребенку, если:

он гражданин России и ему исполнилось 12 лет, но еще нет 18;

у него нет обострения хронического заболевания, он не болел ОРВИ в течение двух недель до прививки;

ему не делали прививок против других инфекционных заболеваний в последние 30 дней;

подростков прививают вакциной "Спутник М" ("Гам-Ковид-Вак-М"), разработанной специально для детей 12-17 лет. Это аналог вакцины "Спутник V" со сниженной в пять раз дозировкой.

Как записаться на прививку

Запись проводится в детских поликлиниках по месту жительства - по телефону или через электронную систему записи. В Москве в пунктах вакцинации, открытых в 13 поликлиниках, также можно привить детей, не прикрепленных к муниципальной поликлинике (адреса приведены на официальном сайте мэра столицы).

Как проводится прививка

Перед вакцинацией ребенка осматривает врач. Вакцина вводится по той же схеме, что и взрослым: два раза с интервалом в 21 день.