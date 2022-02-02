Путин призвал развивать и укреплять русский мир

На церемонии вручения госнаград в Кремле Владимир Путин заявил, что миссия граждан РФ заключается в развитии и укреплении русского мира. Так президент отреагировал на выступление председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополита Волоколамского Илариона, который удостоился ордена Александра Невского.

"Владыка Иларион применительно к православному миру сказал: "Не мы созидали, не нам разрушать". Конечно! Я могу сказать применительно ко всему русскому миру, который так же, как наша страна, является и многоконфессиональным, и многонациональным, он такой многоликий русский мир, огромный - не мы его создавали, но наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира", - сказал президент.

Напомним, что сегодня в Кремле наградами отмечен труд более 20 россиян, добившихся заметных результатов в науке, медицине, авиации, искусстве, бизнесе и некоторых других областях. На вручении Владимир Путин отметил, что лауреаты дают пример преданности делу, долгу и умения принимать сложные, порой нестандартные решения.