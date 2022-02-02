Реформу ОСАГО разобьют на этапы, чтобы избежать роста стоимости полисов

Принятие всех предлагаемых поправок в закон об ОСАГО может увеличить среднюю стоимость полисов на 80 процентов для неаккуратных водителей. Чтобы этого не допустить, реформа будет проходить поэтапно, сообщил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

Речь идет об увеличении лимита выплат по жизни и здоровью по ОСАГО в 4 раза - до 2 миллионов рублей, против сегодняшних 500 тысяч. А также об отказе учета износа при выплате деньгами компенсаций на восстановительный ремонт автомобилей.

Такие предложения были заложены изначально в поправках в закон об ОСАГО. Но при первом этапе реформы были исключены, поскольку могли серьезно повлиять на стоимость полисов. Сейчас идет обсуждение внесения в закон таких поправок. Идут консультации между Минфином и Центробанком с участием РСА.

Как отметил Игорь Юргенс, рынок ОСАГО показал себя конкурентным. Несмотря на инфляцию и резкий рост стоимости запчастей при расширенном тарифном коридоре стоимость полисов ОСАГО остается стабильным уже несколько лет подряд. Так что реформу можно начинать. Но вводить в закон срезу обе новации вряд ли кто-нибудь возьмет на себя такую ответственность. Ведь в результате стоимость полисов может вырасти.

Ранее Центробанк оценивал совокупный рост тарифов от двух новаций сразу в 48 процентов. Прогноз РСА в случае принятия поправок одновременно несколько выше - до 60 процентов. При этом Игорь Юргенс подчеркнул, что это средняя величина - для кого-то повышение составит 10-15 процентов, а, может, произойдёт и снижение цены, а для аварийных автовладельцев рост может составить и 80 процентов.

Например, сейчас наиболее аварийные категории - такси - по-прежнему недооценены по тарифу, за них фактически "доплачивают" обычные автовладельцы, при том, что сами таксопарки практически удвоили цены за свои поездки.

- Моё предсказание, что начнем, наверное, с расширения лимитов выплат до 2 миллионов рублей, потому что это логично для того, чтобы сделать единообразным покрытие по вреду жизни и здоровью по всем обязательным видам страхования. Кроме того, в 2 миллиона рублей оценивается потеря человеческой жизни не только в страховании, но и при других государственных выплатах. Дальше пойдем оценивать, сколько будет стоить отмена износа и когда это реально претворять в жизнь, - сказал Игорь Юргенс.

Напомним, что в обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков установлен лимит 2 миллиона рублей. То есть родственники погибшего пассажира автобуса получат от страховщика именно эту сумму. А погибшего пассажира легковушки - 500 тысяч рублей. При этом стоимость травм, полученных в ДТП, считается в процентах от лимита. Поэтому за перелом руки пассажир автобуса сейчас получает в четыре раза больше, чем пассажир легковушки.

Игорь Юргенс напомнил, что реформа предусматривает также отмену коэффициента мощности и региональных коэффициентов, а конечной ее целью является свободное ценообразование в ОСАГО, когда тариф будет ограничен регулятором только сверху и снизу. А это уже регулируется указанием Центробанка.