Прокурор просит пожизненный срок для обвиняемого по делу о терактах в столичном метро

Также прокуратура просит суд удовлетворить иск метрополитена о возмещении ущерба от взрывов на 17 млн 49 тысяч рублей. Кроме того, по данным РИА Новости, в суде заявлены еще два гражданских иска на 5 млн 203 тысячи и 2 млн рублей.
Магомеда Нурова задержали в Дагестане спустя 9 лет после терактов - в 2019 году. Его обвиняют в совершении терактов, незаконном изготовлении взрывных устройств и участии в банде. Как считает следствие, Нуров был связным и возил других членов банды на встречи, где планировались взрывы в метро. Кроме того, он скрывал одного из участников терактов.
Защита Нурова настаивает, что помогать террористам его заставил организатор терактов - один из главарей бандподполья в Дагестане Магомедали Вагабов.
В результате взрывов двух смертниц в московском метро 29 марта 2010 года погибли 39 человек, более 100 пострадали.