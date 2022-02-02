Алексей Чекунков: Благовещенск может стать туристической столицей

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков считает, что Благовещенск может стать одним из туристических центров России. Сегодня министр работает в столице Амурской области. Он посетил строящийся мост через реку Зея, а также стройплощадку канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ. Он назвал эти объекты "туристическим фасадом России".

- Я убежден, что каждый город может найти себя и раскрыть свои сильные стороны. Пример тому - Благовещенск, который имеет все шансы стать одной из туристических столиц в российско-китайских отношениях, - считает Алексей Чекунков.

На строительстве моста через Зею готовы 13 из 26 опор. В работе одновременно находится семь опор. Срок сдачи объекта - 2023 год.

Алексею Чекункову также показали, как ведется ремонт улицы Горького - главного подхода к мостовому переходу. В прошлом году отремонтировали 2,2 километра в рамках проекта "Безопасные качественные дороги". В текущем году работы продолжатся. В 2023 году комплексно отремонтируют еще четыре участка улиц, ведущих к новому мосту, сообщает правительство Амурской области.

Канатная дорога будет состоять из двух параллельно расположенных секций и работать по маятниковому принципу, как фуникулер. Длина канатной дороги составит 976 метров. Над Амуром начнут ходить "вагончики" вместимостью до 110 пассажиров. Пропускная способность дороги - 457 человек в час или шесть-семь тысяч человек в день. Объект строится на средства инвесторов.

Кстати

Министру также рассказали о проекте "Золотая миля". Это насыпная территория площадью 11 гектаров, где появится "Большой городской центр "Трибуна Холл", включающий культурно-просветительский центр с музеем современной истории российско-китайских отношений, археологический музей, новую площадь с трибуной для зрелищных мероприятий, парк, аллею фонтанов, детский развивающий центр и игровые площадки.

Стоит отметить, что музей российско-китайской дружбы будет рассказывать про человеческие истории двух народов. Такое решение приняли по во время рабочего совещания в министерстве культуры и национальной политики Приамурья.

- Музей в значительной степени должен отражать человеческие связи между жителями Амурской области, провинции Хэйлунцзян - через поездки, работу, учебу, отдых, через смешанные браки, культурные мероприятия, труд предпринимателей-челноков. Также обсуждалась возможность отражения взаимодействия амурчан и жителей соседней китайской провинции с середины 40-х годов XX века, с момента начала выступления Советской армии на территорию Китая для освобождения от японских милитаристов, либо с 20-30-х годов, когда значительная часть русских эмигрантов была принята в Харбине, - рассказал председатель регионального отделения общественной организации "Общество российско-китайской дружбы" Борис Белобородов.

В музее будет выставочная зона, пространства для конференций, лектория. Предполагается проведение множества международных интерактивных мероприятий. Непосредственно в том же здании может разместиться кафе русско-китайской кухни.