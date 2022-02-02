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Рубрика: Происшествия

В Приамурье экс-сотрудника УФСИН осудили за взятку и мошенничество

Текст: Сергей Набивачев

Бывшего сотрудника амурского УФСИН признали виновным в получении взятки, мошенничестве и превышении должностных полномочий.

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Как сообщает СУ СК РФ по Амурской области, мужчина убедил некоего гражданина, что может перевести одного из осужденных из колонии другого региона в Приамурье. Зная, что этого заключенного и так будут перевозить, он представил это своей заслугой. За услугу получил 20 тысяч рублей. Все события происходили с сентября по декабрь 2018 года

Этому же сотруднику службы исполнения наказаний 30 декабря 2019 года подарили мобильный телефон за то, что он передал осужденным средства мобильной связи.

Амурский областной суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 390 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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