Названы регионы с самыми старыми лифтами, с заменой которых они опаздывают

Острая ситуация с заменой старых лифтов сложилась в регионах. К 15 февраля 2025 года в России необходимо заменить все подъемники старше 25 лет. По оценке экспертов, их около 100 тысяч. При нынешних темпах план будет выполнен лишь наполовину.

По закону о страховании лифты относятся к опасным устройствам и приравниваются к автомобилям. Фото: Татьяна Андреева

Час икс для старых лифтов установил техрегламент Таможенного союза "Безопасность лифтов". К нему все подъемники должны соответствовать требованиям этого документа, среди которых - и замена кабинок старше 25 лет. Что потом? Проведут проверки и "неправильные" лифты, по всей видимости, отключат.

Наиболее актуальна эта проблема для 11 регионов. В трех - Самарской, Ульяновской и Ярославской областях - доля устаревших подъемников уже сейчас более 50 процентов. По данным профильной комиссии Общественного совета при Минстрое России, особое внимание замене лифтов стоит уделить Удмуртии и Мордовии, Астраханской и Архангельской, Вологодской и Смоленской, Курской и Ивановской областям.

Самарцы, которым надо поменять более восьми тысяч лифтов, заключили контракты только на 247 единиц, куряне - 238, ярославцы - 236. В Ивановской области есть лишь один контракт, в Ульяновской (на конец 2021 года) - ноль, сообщил секретарь комиссии, гендиректор "Российского лифтового объединения" Петр Харламов.

Сколько лифтов в жилых домах по стране? В минстрое говорят о 535 тысячах, в Национальном лифтовом союзе - о 600 тысячах. Срок эксплуатации, оценочно, истек у 18 процентов подъемников. На их замену надо около 300 миллиардов рублей. Новый лифт стоит два-три миллиона. Выручить может кредит, но этот механизм вряд ли получит широкое распространение. Остается протягивать бюджетную руку помощи. В конце 2020 года на софинансирование замены лифтов выделили 750 миллионов из Резервного фонда правительства РФ.

Первой поддержку получила Воронежская область - сообщалось, что денег хватит на 100 лифтов в двух городах. Средства осваивали в основном по схеме факторинга: производители ставили лифты за свой счет, оплату получали в рассрочку, а выпадающие доходы компенсировал Фонд содействия реформированию ЖКХ, напомнила замглавы Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева: "Это помогло ускорить процесс. Но те деньги закончились. Чтобы к 2025 году выполнить обязательства по замене лифтов, нужно в течение трех лет так же выделять регионам по 800 миллионов. В бюджете на ближайшую трехлетку эти расходы не заложены".

По словам депутата, рассматриваются и другие источники. Конечно, искать деньги надо и на прямое софинансирование. Схема факторинга, пояснила Разворотнева, будет рабочей только на очень длинной дистанции. Ею могут воспользоваться дома со спецсчетами, получив большую рассрочку.

Чтобы к 2025 году заменить все старые лифты, нужно в течение трех лет выделять регионам по 800 миллионов. В бюджете эти расходы не заложены

А чтобы новые лифты не выходили из строя раньше времени, эксперты призывают пересмотреть подход к определению тарифа на содержание жилья. Ради экономии, подчеркнул вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров, для монтажа, обслуживания и ремонта лифтов приглашают компании с максимально низким "ценником", которые не обладают штатом квалифицированных сотрудников. В результате оборудование часто остается без присмотра.

Комментарии

Светлана Разворотнева, зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ:

- На мой взгляд, собственники жилья должны сами утверждать перечень и смету работ по текущему ремонту на предстоящий год. Подписывать акты приемки и только после этого перечислять деньги.

Если правительство разработает калькулятор стоимости базовых услуг по содержанию дома, у нас прекратятся споры вокруг тарифа между гражданами и управляющими компаниями. Минстрой готовит изменения в сфере управления многоквартирными домами. Эта дискуссия будет открытой.

Виктор Тишин, глава Национального лифтового союза:

- По закону о страховании лифты относятся к опасным устройствам и приравниваются к автомобилям.

Значит, для них тоже нужна система обслуживания, профилактического ремонта, обучения персонала. Мы очень надеемся, что государство установит надзорный орган для лифтового хозяйства. В противном случае возникнет угроза безопасности граждан.