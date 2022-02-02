Нефтяники Оренбуржья обеспечили здоровым питанием животных Бузулукского бора

В ближайшие дни первые партии ярового ячменя сорта "Беркут" с высоким содержанием белка распределят между подкормочными площадками на территории Бузулукского бора.
- Количество подкормочных площадок в Бузулукском бору подбирается с учетом ежегодной расчётной численности животных. Проведенный в текущем году зимний маршрутный учет показал значительный рост популяции косуль, менее ощутимый, но стабильный прирост поголовья лосей. Этот факт нас радует, но приводит к потребности кратно расширить зимние запасы, - пояснил Андрей Латыпов, директор ФГБУ "Национальный парк "Бузулукский бор".
По словам руководителя ООПТ, своими силами удалось заготовить 1200 веников и 9 тонн сена для копытных. А минеральными и сухими концентрированными кормами для комфортной зимовки зверей обеспечивает компания "Новый Поток". На территории бора заложено 24 искусственных солонца, в октябре прошлого года нефтяники доставили 1,6 тонны глыбовой соли (лизунца) для пополнения их питательной базы.
Объемы закупки кормов рассчитываются специалистами национального парка на основании данных о текущей и прогнозируемой численности популяций. Важным инструментов мониторинга численности диких животных служат фото-видеорегистраторы, которые НКНП помогла приобрести в начале 2022 года. Андрей Латыпов считает, что полученные с их помощью визуальные материалы пригодятся не только для решения прикладных задач по обеспечению охраны и благоприятных условий воспроизводства диких зверей, но и в эколого-просветительских целях.
Напомним, что успешное сотрудничество между национальным парком и нефтяной компанией складывается на протяжении шести лет. По мере развития обеих организаций, список задач для совместного решения эволюционирует из тактического в стратегический. Для минимизации негативного воздействия на окружающую среду, НКНП в рамках комплексного, системного подхода к охране природы среды и обеспечению экологической безопасности, принимает участие в реализации компенсационных биотехнических мероприятий на территории лесного массива. Программа такого участия расписана на предстоящие десять лет. Нефтяная компания, помимо прочего, передает в распоряжение специалистов заповедника результаты наблюдений (мониторингов) за состоянием ландшафтов, животного и растительного мира, атмосферного воздуха, почвы и водных ресурсов.
Справка "РГ"
Нефтяная компания "Новый Поток" работает в тесном взаимодействии с дирекцией национального парка "Бузулукский бор". Начиная с 2018 года объем выделяемых средств и приоритетные объекты помощи в ООПТ фиксируются в рамках ежегодно обновляемых соглашений о социально-экономическом сотрудничестве. Особое внимание уделяется обеспечению противопожарной защиты лесного массива: реконструкциям пожарно-химических станций, мерам пожарной профилактики, разработке систем раннего оповещения о возгораниях и планов совместного реагирования на чрезвычайные ситуации.