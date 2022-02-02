Нефтяники Оренбуржья обеспечили здоровым питанием животных Бузулукского бора

О зимнем рационе обитателей национального парка "Бузулукский бор" заботятся нефтяники Оренбуржья. На днях нефтяная компания "Новый Поток" (НКНП) передала дирекции природного заповедника 20 тонн фуражного ячменя. Еще 19 тонн планируется доставить до конца недели.

В ближайшие дни первые партии ярового ячменя сорта "Беркут" с высоким содержанием белка распределят между подкормочными площадками на территории Бузулукского бора.

- Количество подкормочных площадок в Бузулукском бору подбирается с учетом ежегодной расчётной численности животных. Проведенный в текущем году зимний маршрутный учет показал значительный рост популяции косуль, менее ощутимый, но стабильный прирост поголовья лосей. Этот факт нас радует, но приводит к потребности кратно расширить зимние запасы, - пояснил Андрей Латыпов, директор ФГБУ "Национальный парк "Бузулукский бор".

По словам руководителя ООПТ, своими силами удалось заготовить 1200 веников и 9 тонн сена для копытных. А минеральными и сухими концентрированными кормами для комфортной зимовки зверей обеспечивает компания "Новый Поток". На территории бора заложено 24 искусственных солонца, в октябре прошлого года нефтяники доставили 1,6 тонны глыбовой соли (лизунца) для пополнения их питательной базы.

Объемы закупки кормов рассчитываются специалистами национального парка на основании данных о текущей и прогнозируемой численности популяций. Важным инструментов мониторинга численности диких животных служат фото-видеорегистраторы, которые НКНП помогла приобрести в начале 2022 года. Андрей Латыпов считает, что полученные с их помощью визуальные материалы пригодятся не только для решения прикладных задач по обеспечению охраны и благоприятных условий воспроизводства диких зверей, но и в эколого-просветительских целях.

Напомним, что успешное сотрудничество между национальным парком и нефтяной компанией складывается на протяжении шести лет. По мере развития обеих организаций, список задач для совместного решения эволюционирует из тактического в стратегический. Для минимизации негативного воздействия на окружающую среду, НКНП в рамках комплексного, системного подхода к охране природы среды и обеспечению экологической безопасности, принимает участие в реализации компенсационных биотехнических мероприятий на территории лесного массива. Программа такого участия расписана на предстоящие десять лет. Нефтяная компания, помимо прочего, передает в распоряжение специалистов заповедника результаты наблюдений (мониторингов) за состоянием ландшафтов, животного и растительного мира, атмосферного воздуха, почвы и водных ресурсов.

Справка "РГ"

Нефтяная компания "Новый Поток" работает в тесном взаимодействии с дирекцией национального парка "Бузулукский бор". Начиная с 2018 года объем выделяемых средств и приоритетные объекты помощи в ООПТ фиксируются в рамках ежегодно обновляемых соглашений о социально-экономическом сотрудничестве. Особое внимание уделяется обеспечению противопожарной защиты лесного массива: реконструкциям пожарно-химических станций, мерам пожарной профилактики, разработке систем раннего оповещения о возгораниях и планов совместного реагирования на чрезвычайные ситуации.