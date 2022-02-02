Реформаторы нижегородского общественного транспорта вняли советам людей

Как сообщает правительство региона, в отношении значительной части маршрутов проведен перерасчет движения и интервалов. По словам разработчиков системы, в ходе предыдущих обсуждений от представителей органов местного самоуправления и экспертов также поступило 140 замечаний по корректировке новой транспортной схемы. После проверки каждого из них и просчета внутри математической модели 123 предложения из 140 (примерно 88 процентов) учтены.

В частности, в Дзержинске предусмотрен новый маршрут в связи с планируемым строительством жилья и открытием социальных объектов на проспекте Ленинского комсомола, улицах Буденного и Самохвалова. В Богородском районе запланировано продление маршрута № 115 до деревни Шонихи, запуск нового автобусного маршрута на улицах Загородной и Солоницына и корректировка маршрута № 101 с заездом в деревню Шарголи. В Кстове по предложению районной администрации принято решение о переводе маршрутов автобусов № 101, 120 и 151 на регулируемые тарифы - с внедрением новой транспортной схемы там можно будет пользоваться всеми видами льготных проездных.

- В ближайшее время новая маршрутная сеть будет опубликована в средствах массовой информации. Дать свои предложения и замечания сможет каждый, - говорит заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артем Бафанов.

Тем временем

По результатам социологических опросов, наибольшее недовольство у нижегородцев вызывают длительные интервалы движения общественного транспорта, его недостаточные комфортабельность и доступность, уровень транспортной безопасности.