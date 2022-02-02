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02.02.2022 19:38
Рубрика: Происшествия

В Башкирии будут судить главу сельсовета, где собаки загрызли ребенка

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Глава Сафаровского сельсовета Учалинского района, где в прошлом году собаки загрызли четырехлетнего ребенка, предстанет перед судом по обвинению в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

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По версии следствия, в течение нескольких месяцев до трагедии жители Сафарово неоднократно говорили обвиняемому о том, что по селу бегают бродячие собаки и нападают на домашних животных. Все эти устные сообщения чиновник не зарегистрировал и не рассмотрел, а главное - не объяснил людям, как правильно подать заявление об отлове безнадзорных собак. Кроме того, обвиняемый мог, но не стал направлять заявки индивидуальному предпринимателю, который по контракту занимался решением этой проблемы в районе.

Из-за непринятия всех этих мер, считают следователи, в селе увеличилось количество бездомных собак, которые сбились в стаю, а затем в апреле 2021 напали на мальчика, катающегося на велосипеде рядом с домом. Ребенок умер от полученных травм на месте происшествия.

Обвиняемый не признал вину в совершении преступления. Уголовное дело будет рассматривать Учалинский районный суд.

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