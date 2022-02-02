В Башкирии выросло число погибших и пострадавших в ДТП детей

Новости

Песков уточнил формат переговоров Путина и Си Цзиньпина 14:22
Космический турист отказался от полета из-за лишнего веса 14:20
Путин выступит на форуме "Деловая Россия" 14:16
Авторы памятной таблички Легасову перепутали его с актером из "Чернобыля" 14:16
Цена на газ в Европе вновь превысила 900 долларов 14:12
Галиев переведен в основной состав сборной России по хоккею 14:11
Минстрой не намерен вводить нормативы по площади строящихся квартир 14:09
Песков ответил Псаки на сравнение России с лисой 14:08
Песков: Кремль не будет анонсировать разговор Путина с Джонсоном 14:05
МИД Украины: Особого статуса у Донбасса не будет 14:01
Президент Хорватии: Великобритания безответственно обманывает и подстрекает Украину 14:01
Нападающий Иван Игнатьев перешел в "Крылья Советов" 14:00
Песков: Перенаправление белорусского калия в порты России обсуждается 13:58
Более 86 тысяч человек зарегистрировались на ЕГЭ-2022 в Москве 13:56
В США умер один из сурков, предсказывающих наступление весны 13:40
Суд ЕС отклонил жалобу польской PGNiG по делу против "Газпрома" 13:39
В Кремле не комментируют публикацию El Pais ответов США и НАТО на предложения РФ 13:30
Мосфильм опроверг информацию о пожаре в здании с декорациями 13:26
МИД РФ не подтвердил и не опроверг подлинность опубликованных в El Pais ответов США 13:24
Умер актер из "Рабыни Изауры" Исаак Бардавид 13:24
"Кинопоиск" назвал самые популярные фильмы января 13:13
В Туле на школьницу упала ледяная глыба 13:10
Более половины австрийцев получили бустерную прививку 12:58
Потребление энергии жителями Приангарья возросло вчетверо из-за майнинга 12:56
Эторфин станут применять при лечении животных 12:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
02.02.2022 14:07
Рубрика: Происшествия

В Башкирии выросло число погибших и пострадавших в ДТП детей

Текст: Айгуль Камаева
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 23(8671)
В 2021 году в республике резко увеличилось количество аварий с участием детей в возрасте до 16 лет. Если в 2020 году таковых произошло 403, в которых 14 ребят погибли и 431 ребенок получил травмы, то в 2021 году уже в 461 аварии погибли 16 несовершеннолетних, а 518 детей пострадали.
Фото: Петр Коннов/РГ Фото: Петр Коннов/РГ
Фото: Петр Коннов/РГ

- Не удалось сберечь 16 детей, причем 14 из них были пассажирами автомобилей. Понятно, что виноваты в этих смертельных ДТП взрослые, а мальчики и девочки, можно сказать, стали заложниками ситуации. Еще две аварии с участием несовершеннолетних произошли в Уфе и Сибае. В первом случае погиб велосипедист, во втором - катавшийся на самокате мальчик, - рассказал главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

В Новосибирске нетрезвая автомобилистка сбила на тротуаре двух детей

Из 14 детей, которые погибли в авариях, 12 были пристегнуты и находились в специальных удерживающих креслах. Владимир Севастьянов объяснил: в большинстве случаев причиной ДТП становилось значительное превышение допустимой скорости движения, поэтому ремень безопасности и другие удерживающие устройства не помогли.

В то же время немало случаев, когда именно детское кресло спасает жизнь ребенку. Так, к примеру, в одной из последних аварий, произошедшей в Стерлитамакском районе, выжил полуторагодовалый ребенок - он был в детском кресле. Его мама, 27-летняя женщина-водитель, умерла на месте ДТП.

Возможно, такое же кресло могло спасти и двухмесячного малыша, который стал жертвой безответственности родителей в Кигинском районе. Авария произошла поздно вечером 11 июля 2021 года, когда две семьи на одном автомобиле возвращались домой с пикника у озера. Водитель не справился с управлением, и машина перевернулась. Мать не смогла удержать двухмесячного ребенка в руках, и он вылетел из лобового окна. Малыш умер в больнице, а его отца, который в тот злополучный вечер сел за руль пьяным, суд приговорил к шести годам условного лишения свободы, а также два года он не сможет садиться за руль. Вот только жизнь ребенку никто не вернет.

По данным региональной госавтоинспекции, в 2021 году 110 ребят получили различные травмы на дорогах республики по собственной неосторожности.

- В прошлом году мы делали акцент на работу с детьми в школах и детсадах, но, судя по итогам года, теперь следует активизировать профилактические мероприятия со взрослыми, - подчеркнул Владимир Севастьянов.

Помимо установки новых камер фотовидеофиксации, в 2022 году водителей ждут массовые проверки на дорогах республики.

Справка "РГ"

В 2021 году на дорогах Башкирии произошло 3 835 ДТП, в которых погибли 480 человек и 4 712 получили ранения.

Чаще всего причиной ДТП становится нарушение правил проезда перекрестков и неправильный выбор дистанции. Также нередко водители забывают о том, как вести себя на пешеходных переходах.

- Каждый пятый погиб в авариях при выезде на встречную полосу, - отметили в госавтоинспекции РБ.

Между тем

В регионе стали реже происходить аварии с участием нетрезвых водителей. В прошлом году было зафиксировано 368 таких ДТП, где погибли 94 человека, получили травмы 468. Кроме того, автоинспекторы выявили более 15 тысяч пьяных и отказавшихся от медосвидетельствования водителей.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

Главное сегодня

В Кремле не комментируют публикацию El Pais ответов США и НАТО на предложения РФ
Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения Льва Толстого
Песков ответил Псаки на сравнение России с лисой
Глава Роспотребнадзора Попова: Речи о локдауне или чрезвычайных мерах в России сегодня не идет
За сутки в России госпитализировали 17 201 человека с COVID-19
Кассационный суд объяснил, когда "шпионские" игрушки подсудны
Бастрыкин попросил дать согласие на возбуждение дел против шести судей