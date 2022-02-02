В Башкирии выросло число погибших и пострадавших в ДТП детей

В 2021 году в республике резко увеличилось количество аварий с участием детей в возрасте до 16 лет. Если в 2020 году таковых произошло 403, в которых 14 ребят погибли и 431 ребенок получил травмы, то в 2021 году уже в 461 аварии погибли 16 несовершеннолетних, а 518 детей пострадали.

- Не удалось сберечь 16 детей, причем 14 из них были пассажирами автомобилей. Понятно, что виноваты в этих смертельных ДТП взрослые, а мальчики и девочки, можно сказать, стали заложниками ситуации. Еще две аварии с участием несовершеннолетних произошли в Уфе и Сибае. В первом случае погиб велосипедист, во втором - катавшийся на самокате мальчик, - рассказал главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

Из 14 детей, которые погибли в авариях, 12 были пристегнуты и находились в специальных удерживающих креслах. Владимир Севастьянов объяснил: в большинстве случаев причиной ДТП становилось значительное превышение допустимой скорости движения, поэтому ремень безопасности и другие удерживающие устройства не помогли.

В то же время немало случаев, когда именно детское кресло спасает жизнь ребенку. Так, к примеру, в одной из последних аварий, произошедшей в Стерлитамакском районе, выжил полуторагодовалый ребенок - он был в детском кресле. Его мама, 27-летняя женщина-водитель, умерла на месте ДТП.

Возможно, такое же кресло могло спасти и двухмесячного малыша, который стал жертвой безответственности родителей в Кигинском районе. Авария произошла поздно вечером 11 июля 2021 года, когда две семьи на одном автомобиле возвращались домой с пикника у озера. Водитель не справился с управлением, и машина перевернулась. Мать не смогла удержать двухмесячного ребенка в руках, и он вылетел из лобового окна. Малыш умер в больнице, а его отца, который в тот злополучный вечер сел за руль пьяным, суд приговорил к шести годам условного лишения свободы, а также два года он не сможет садиться за руль. Вот только жизнь ребенку никто не вернет.

По данным региональной госавтоинспекции, в 2021 году 110 ребят получили различные травмы на дорогах республики по собственной неосторожности.

- В прошлом году мы делали акцент на работу с детьми в школах и детсадах, но, судя по итогам года, теперь следует активизировать профилактические мероприятия со взрослыми, - подчеркнул Владимир Севастьянов.

Помимо установки новых камер фотовидеофиксации, в 2022 году водителей ждут массовые проверки на дорогах республики.

Справка "РГ"

В 2021 году на дорогах Башкирии произошло 3 835 ДТП, в которых погибли 480 человек и 4 712 получили ранения.

Чаще всего причиной ДТП становится нарушение правил проезда перекрестков и неправильный выбор дистанции. Также нередко водители забывают о том, как вести себя на пешеходных переходах.

- Каждый пятый погиб в авариях при выезде на встречную полосу, - отметили в госавтоинспекции РБ.

Между тем

В регионе стали реже происходить аварии с участием нетрезвых водителей. В прошлом году было зафиксировано 368 таких ДТП, где погибли 94 человека, получили травмы 468. Кроме того, автоинспекторы выявили более 15 тысяч пьяных и отказавшихся от медосвидетельствования водителей.