В НГХМ открылась обновленная экспозиция древнерусского искусства

Новости

Армия России закупит более трех тысяч пистолетов "Удав" 10:04
В Киргизии подали в отставку глава Конституционной палаты и председатель Верховного суда 09:52
Около 80% случаев COVID-19 в Москве и Петербурге приходится на "омикрон" 09:51
Казахстан отменил согласование политики с экс-президентом Назарбаевым 09:49
Путин поздравил буддистов с Новым годом по лунному календарю 09:48
В Роспотребнадзоре пояснили правила нахождения на карантине в связи с COVID-19 09:39
В Якутии на решение "собачьего вопроса" выделят 100 млн рублей 09:37
В Белгороде создали защиту для мозга при травмах головы 09:36
В Подольске вор напал на охранника магазина 09:10
Южнокорейские СМИ раскрыли секрет похудения Ким Чен Ына 09:06
ФАС отсрочила решение по сделке о продаже угольной "дочки" "Северстали" 09:00
Три очка Панарина и защита Шестеркина помогли "Рейнджерс" победить "Флориду" 08:35
Инфекционист назвал преимущество привитых перед "стелс-омикроном" 08:25
Дубль Орлова принес "Вашингтону" победу над "Питтсбургом" 08:20
Инфекционист Александр Горелов рассказал об опасности "омикрона" для детей 07:53
Глава Роспотребнадзора Попова: Коронавирус утратил способность проникать в легочную ткань 07:50
Трамп предложил опубликовать расшифровку разговора Байдена и Зеленского 07:47
В Приморье возбудили дело после ЧП с краболовом 07:31
Посол Антонов назвал ложью заявления Псаки о применении РФ химоружия 06:55
Диетолог Антонина Саволюк посоветовала запивать кофе водой 06:30
Глава Роспотребнадзора Попова: Речи о локдауне или чрезвычайных мерах в России сегодня не идет 06:30
В Аргентине видеоблогер получил месяц тюрьмы за травлю первой леди 06:15
В порту Приморья затонуло судно, погиб один человек 05:59
В Хабаровске "заминировали" 70 школ 05:56
Врач Адмайр: Заражение "омикроном" похоже на пищевое отравление 05:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
02.02.2022 09:51
Рубрика: Общество

В НГХМ открылась обновленная экспозиция древнерусского искусства

Текст: Мария Волкова
Российская газета - Неделя - Приволжье № 23(8671)
В нижегородском государственном художественном музее (НГХМ) сейчас представлены более семидесяти ценнейших икон, предметы церковной утвари.
Наталья Соколова: Реставрация иногда начинается практически с черной доски - темнеет олифа. Но если правильно ее снять, то под ней обнаруживается вот такой яркий образ. Фото: Мария Волкова/РГ Наталья Соколова: Реставрация иногда начинается практически с черной доски - темнеет олифа. Но если правильно ее снять, то под ней обнаруживается вот такой яркий образ. Фото: Мария Волкова/РГ
Наталья Соколова: Реставрация иногда начинается практически с черной доски - темнеет олифа. Но если правильно ее снять, то под ней обнаруживается вот такой яркий образ. Фото: Мария Волкова/РГ

- То, что вы видите в данный момент, - первый этап нашей работы над экспозицией. В первой половине года в нее должны добавиться еще шесть икон и пять храмовых скульптур, которые сейчас находятся на реставрации, - говорит руководитель отдела экспозиционно-выставочной деятельности НГХМ Наталья Соколова.

Фото: РИА Новости
Как молиться в опасности, в беде и в чрезвычайных ситуациях

Новинка экспозиции - "Богоматерь Страстная", образ XVII века, принадлежавший купцу Дмитрию Сироткину. Благодаря Нижегородской ярмарке он сумел собрать примечательную коллекцию старообрядческих икон, среди которых выделяется именно эта. Искусствовед Ирина Маршева рассказывает интересную историю, связанную с ней.

- Икона выполнена в стиле, отличающемся от канонического: видны элементы барокко. Еще восемь лет назад икона хранилась в фондах под именем "Камень горы нерукосечный". В процессе реставрации удалось установить, что икона - "Богоматерь Страстная", здесь есть все признаки, присущие этой иконографии: Богородица с сидящим у нее на руках младенцем, который смотрит на ангелов с орудиями страстей. Но у иконы есть и принципиальное отличие от других образов Богоматери Страстной: она сидит на престоле. Возможно, это связано с особым почитанием образа в Нижегородском крае, - говорит искусствовед.

По преданию, образ Богоматери Страстной был обретен в селе Палец: некая нижегородка исцелилась от него. Про это узнали в Москве и потребовали привезти икону. Кстати, на месте, где москвичи встретили чудотворный образ, был основан Страстной монастырь: сейчас от него осталась лишь топонимика. Икону после вернули в Нижний Новгород. И с нее был сделан список, где Богоматерь уже сидит на троне, выполненный в стилистике московской Грановитой палаты, одного из самых значимых на тот момент столичных учреждений.

Ирина Маршева: Еще восемь лет назад икона хранилась в фондах под именем "Камень горы нерукосечный". В процессе реставрации удалось установить, что икона - "Богоматерь Страстная". Фото: Мария Волкова/РГ

Еще один образ с богатой историей, представленный в экспозиции, - Похвала Богоматери (1630-е годы). Эта легендарная икона упоминается в нижегородских летописях. Ее могли видеть современники Козьмы Минина, а возможно, даже его сын, живший недалеко от храма в честь Похвалы Божией Матери, в котором находилась икона. Напрестольное Евангелие протопопа Саввы Евфимьева, духовного лидера ополчения, также имеет отношение к событиям 1612 года.

Нижегородской иконе посвящен отдельный зал экспозиции.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
13 лет назад состоялась интронизация патриарха Кирилла

- Во всех этих иконах прослеживается определенная стилистика, в частности сочетание охры земляных оттенков и голубого цвета, а также некоторая орнаментальность, - рассказывает научный сотрудник НГХМ Сабина Мельник. - Важно понимать, что до XVII века в Нижнем Новгороде не было епископской кафедры, соответственно не было сопровождавших архиерея иконописцев. Поэтому трудно говорить о вполне сложившейся нижегородской школе иконописи с определенным стилистическим единством. Мы только приступаем к процессу изучения.

Кстати, одно из открытий, сделанных искусствоведами во время подготовки к выставке "Небесный Нижний", состоявшейся в рамках празднования 800-летия города, - павловская икона. Из собрания музея на выставку была предоставлена одна павловская работа, а сейчас в обновленной постоянной экспозиции их четыре. Каждая - уникальна. К примеру, образ "Доброчадие" изображает сразу четыре Рождества: Христа, Богоматери, Иоанна Предтечи и Николая Чудотворца. Примечательная павловская техника с ее декоративностью, обилием заимствованных из книжной миниатюры элементов делает образ по-настоящему выдающимся.

Кстати

Есть в экспозиции и предметы прикладной церковной утвари. Например, плащаница: часть комплекта литургических тканей. Традиционно в такой комплект входили два воздуха - вышитых плата, которым священник покрывает чашу с вином и дискос с хлебом, а также сама плащаница. Интересно, что один из воздухов данного комплекта сейчас находится в коллекции музея Метрополитен в Нью-Йорке. Ткани были выполнены по заказу Дмитрия Строганова для Макарьевского монастыря в знаменитых Строгановских золотошвейных мастерских в очень сложной технике: шитье золотом в прикреп. Для мастериц являлось большим достижением добиться разного оттенка золотой нити. В данном случае им это удалось, что, конечно, является показателем очень высокого уровня мастерства.

В регионах Общество Религия Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

Главное сегодня

Глава Роспотребнадзора Попова: Речи о локдауне или чрезвычайных мерах в России сегодня не идет
Посол Антонов назвал ложью заявления Псаки о применении РФ химоружия
Россия жестко поставит вопрос в ООН о выполнении Минских соглашений
Госдолг США впервые превысил 30 триллионов долларов
В России запустят новый федеральный проект по экомониторингу
Психотерапевт рассказал, как не поддаться на уловки кибермошенников
Гидрометцентр: Начало февраля в России будет аномально теплым