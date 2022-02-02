В НГХМ открылась обновленная экспозиция древнерусского искусства

В нижегородском государственном художественном музее (НГХМ) сейчас представлены более семидесяти ценнейших икон, предметы церковной утвари.

Наталья Соколова: Реставрация иногда начинается практически с черной доски - темнеет олифа. Но если правильно ее снять, то под ней обнаруживается вот такой яркий образ. Фото: Мария Волкова/РГ

- То, что вы видите в данный момент, - первый этап нашей работы над экспозицией. В первой половине года в нее должны добавиться еще шесть икон и пять храмовых скульптур, которые сейчас находятся на реставрации, - говорит руководитель отдела экспозиционно-выставочной деятельности НГХМ Наталья Соколова.

Новинка экспозиции - "Богоматерь Страстная", образ XVII века, принадлежавший купцу Дмитрию Сироткину. Благодаря Нижегородской ярмарке он сумел собрать примечательную коллекцию старообрядческих икон, среди которых выделяется именно эта. Искусствовед Ирина Маршева рассказывает интересную историю, связанную с ней.

- Икона выполнена в стиле, отличающемся от канонического: видны элементы барокко. Еще восемь лет назад икона хранилась в фондах под именем "Камень горы нерукосечный". В процессе реставрации удалось установить, что икона - "Богоматерь Страстная", здесь есть все признаки, присущие этой иконографии: Богородица с сидящим у нее на руках младенцем, который смотрит на ангелов с орудиями страстей. Но у иконы есть и принципиальное отличие от других образов Богоматери Страстной: она сидит на престоле. Возможно, это связано с особым почитанием образа в Нижегородском крае, - говорит искусствовед.

По преданию, образ Богоматери Страстной был обретен в селе Палец: некая нижегородка исцелилась от него. Про это узнали в Москве и потребовали привезти икону. Кстати, на месте, где москвичи встретили чудотворный образ, был основан Страстной монастырь: сейчас от него осталась лишь топонимика. Икону после вернули в Нижний Новгород. И с нее был сделан список, где Богоматерь уже сидит на троне, выполненный в стилистике московской Грановитой палаты, одного из самых значимых на тот момент столичных учреждений.

Ирина Маршева: Еще восемь лет назад икона хранилась в фондах под именем "Камень горы нерукосечный". В процессе реставрации удалось установить, что икона - "Богоматерь Страстная". Фото: Мария Волкова/РГ

Еще один образ с богатой историей, представленный в экспозиции, - Похвала Богоматери (1630-е годы). Эта легендарная икона упоминается в нижегородских летописях. Ее могли видеть современники Козьмы Минина, а возможно, даже его сын, живший недалеко от храма в честь Похвалы Божией Матери, в котором находилась икона. Напрестольное Евангелие протопопа Саввы Евфимьева, духовного лидера ополчения, также имеет отношение к событиям 1612 года.

Нижегородской иконе посвящен отдельный зал экспозиции.

- Во всех этих иконах прослеживается определенная стилистика, в частности сочетание охры земляных оттенков и голубого цвета, а также некоторая орнаментальность, - рассказывает научный сотрудник НГХМ Сабина Мельник. - Важно понимать, что до XVII века в Нижнем Новгороде не было епископской кафедры, соответственно не было сопровождавших архиерея иконописцев. Поэтому трудно говорить о вполне сложившейся нижегородской школе иконописи с определенным стилистическим единством. Мы только приступаем к процессу изучения.

Кстати, одно из открытий, сделанных искусствоведами во время подготовки к выставке "Небесный Нижний", состоявшейся в рамках празднования 800-летия города, - павловская икона. Из собрания музея на выставку была предоставлена одна павловская работа, а сейчас в обновленной постоянной экспозиции их четыре. Каждая - уникальна. К примеру, образ "Доброчадие" изображает сразу четыре Рождества: Христа, Богоматери, Иоанна Предтечи и Николая Чудотворца. Примечательная павловская техника с ее декоративностью, обилием заимствованных из книжной миниатюры элементов делает образ по-настоящему выдающимся.

Кстати

Есть в экспозиции и предметы прикладной церковной утвари. Например, плащаница: часть комплекта литургических тканей. Традиционно в такой комплект входили два воздуха - вышитых плата, которым священник покрывает чашу с вином и дискос с хлебом, а также сама плащаница. Интересно, что один из воздухов данного комплекта сейчас находится в коллекции музея Метрополитен в Нью-Йорке. Ткани были выполнены по заказу Дмитрия Строганова для Макарьевского монастыря в знаменитых Строгановских золотошвейных мастерских в очень сложной технике: шитье золотом в прикреп. Для мастериц являлось большим достижением добиться разного оттенка золотой нити. В данном случае им это удалось, что, конечно, является показателем очень высокого уровня мастерства.