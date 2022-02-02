В Саранске вышел третий том "народной" книги о детях-героях со всей страны

В рамках проекта "Подвиги", созданного активистами из Саранска, вышел третий том "народной" книги о детях-героях со всей страны. Средства на ее издание собрали с помощью краудфандинга.

В новый сборник "Волшебных сказок о детях-героях" вошли 30 историй о мужественных и добрых поступках детей из разных уголков России. Кто они - современные герои? Это юный эколог из Башкирии Матвей Анискин, тюменец Костя Любин, спасший двоих детей из горящей квартиры, кировчанин Данил Черенев, вытащивший подружку из ямы с кипятком. В книгу вошел рассказ и о девочке из Саранска Вике Васильевой. Школьница страдает ДЦП и передвигается в инвалидной коляске. Но при этом давно стала примером жизнелюбия и оптимизма для сверстников: Вика может наизусть цитировать целые книги, отлично играет в шашки и шахматы, занимается программированием, а еще ведет передачу на местном телевидении. Недавно девочка стала дипломантом республиканского журналистского конкурса в номинации для молодых авторов "Открытие года".

- Опыт показывает, что такие истории востребованы у читателей - наши предыдущие издания приобрели целую армию поклонников. Многие родители писали нам, что именно на таких примерах нужно воспитывать детей, - рассказала редактор проекта Светлана Примак.

Все иллюстрации в книге выполнены талантливой художницей из Санкт-Петербурга Юлией Широниной. Кроме того, в каждую книгу вложен набор закладок, на которых перечислены основные правила детской безопасности и несложные "геройские" принципы жизни.