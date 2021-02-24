Созданный восемь лет назад энтузиастами из Саранска всероссийский проект "Подвиги", рассказывающий о добрых делах и героических поступках наших современников, вышел на международный уровень. На днях увидел свет второй том книги "100 подвигов обычных людей". В работе над уникальным изданием безвозмездно участвовали 67 художников из пяти стран - России, Украины, Беларуси, Германии, Канады.

Как уже писала "РГ", изначально проект создавался как альтернатива бесконечному потоку "чернухи", которой щедро потчует сегодня обывателя информационная среда. Группа инициативных молодых людей из Саранска задумалась о том, на каких примерах будут воспитываться их дети.

- Запрос на это в обществе есть, - уверена главный редактор проекта "Подвиги" Наталья Широкова. - Многие устали от того обилия скандалов, насилия и пошлости, которые нам пытаются навязать сегодня в СМИ и интернет. Понятно, что скандалы, насилие, резонансные преступления всегда будет привлекать больше внимания. Но исследования показали: постоянный просмотр негативных новостей вызывает депрессию, а добрые, позитивные новости оказывают обратное воздействие. Грубо говоря, человека образует то, что в фокусе его внимания: из чего ты хочешь состоять - из того и состоишь, выбор за тобой.

Результатом стала первая книга "100 подвигов обычных людей" - средства на ее издание собирали "всем миром". А затем появились тематические паблики в социальных сетях и канал на Youtube "Время героев", где актеры читают истории подвигов.

- Среди наших помощников много известных имен - Нонна Гришаева, Виктор и Иван Добронравовы, радиоведущая Рита Митрофанова, - рассказала менеджер проекта Светлана Примак. - Актер получает конверт с историей героя. Истории разные: о добре и бескорыстной помощи, чуткости и бесстрашии, о спасении ближнего - порой ценой собственной жизни. Сначала читает про себя - мы при этом снимаем его лицо, чтобы зритель видел, какие эмоции вызывает у него рассказ, потом вслух. Многие признавались, что прочитанное пробирало до мурашек. Одна актриса отказалась читать историю, где погибает ребенок - объяснила, что попросту не сможет: "У меня самой дети такого возраста".

Кто они, сегодняшние герои? Московский полицейский Максим Кравченко, который, спасая женщину, прыгнул с ней на руках с балкона четвертого этажа. Жительница Казани Юлия Хакимова, забравшая из приюта для бездомных домой незнакомого дедушку. Врач из Новосибирска Михаил Колыбелкин, который уже 15 лет вместо отпуска оперирует больных детей. Школьник Денис Глухов из Нижнекамска, спасший новорожденного, брошенного на стройке. Девятилетний Кирилл Кемайкин из мордовского села Ардатово, вынесший из огня свою младшую сестренку...

Кстати, история Кирилла вошла в книгу "Волшебные сказки о детях-героях", изданную командой проекта в прошлом году. Сборник о смелых и добрых поступках ребят из разных регионов был подготовлен на средства, собранные по системе краундфандинга, или народного финансирования. А второй том "100 подвигов обычных людей" увидел свет при поддержке Росмолодежи. Тираж книги - 5 000 экземпляров - сейчас рассылается по библиотекам страны.

- Мы с большим трудом отобрали нашу "золотую сотню" историй подвигов героев из народа, потому что таких рассказов у нас накопилось уже больше 8000, - говорит Наталья Широкова.

Над изданием бесплатно трудилась команда журналистов и иллюстраторов из пяти стран мира.

- Это наш первый подобный опыт, - поясняет Светлана Примак. - Художников мы искали сами - отсматривали в Сети работы, выполненные в разной манере: акварель, маркер, масло... Рассказывали о нашем проекте, предлагали поучаствовать. Каждая иллюстрация в книге сопровождается ремаркой от художника - чем зацепила его эта история, почему он решил нам помочь. Еще одно новшество - опубликованные истории можно не только прочитать, но и увидеть: на каждой странице размещен QR-код, по которому можно перейти на сайт, где выложено живое видео-интервью с героем. Кстати, при подготовке этих роликов мы задавали вопрос собеседникам, считают ли они себя героями. И все в один голос отвечали, что нет - "просто надо быть внимательнее к людям и делать все, что в твоих силах, чтобы мир стал чуточку добрее".

Над вторым томом книги о героях-современниках работали 67 художников из пяти стран. Фото: Проект "Подвиги"

Кстати

Вот лишь несколько историй, которые вошли во второй том книги "100 подвигов обычных людей".

Саранский участковый Василий Мартынов в августе 2019 года спас шестимесячную девочку, которую едва не выбросил с балкона родной отец. На глазах у десятков столпившихся у дома людей Василий перелез через соседний балкон на третьем этаже и сумел скрутить вооруженного ножом дебошира.

А 34-летний сотрудник УФСИН Иван Мартынов из Ульяновска спас человека, которого по грудь завалил глиняный грунт.

Еще один герой из Саранска - фитнес-тренер Станислав Плотников - спас человека, который падал с моста. Мужчина перелез через ограждение и сильным рывком вытянул пострадавшего наверх. Чудесное спасение заснял видеорегистратор - и уже через несколько дней неизвестного героя нашла награда.

А 18-летнему Сергею Анучину из города Павлово Нижегородской области награда "Доблесть и отвага" присуждена посмертно. В январе прошлого года он со своим другом Данилой Небогатовым бросился на помощь женщине, на которую напал местный уголовник-рецидивист. Грабитель пытался скрыться, а когда парни догнали его, вытащил нож... Сергей Анучин от удара в сердце скончался на месте, Данила с раной живота попал в больницу.

Семен Радаев из Мордовии, получив инвалидность после автокатастрофы, начал жизнь заново и стал успешным спортсменом. Он совершил восхождение в инвалидной коляске на Эльбрус, занялся триатлоном и мечтает завоевать паралимпийское "золото".

Самарчанин Сергей Новиков остался без ноги в 15 лет - онкология. Уже через год после операции пошел в спортзал заниматься со штангой, окончил школу и выбрал профессию экономиста. Работает в банке, обзавелся семьей. А в начале 2020 года Сергей встал на сноуборд. Благодаря ежедневным тренировкам уже в конце января на Кубке России в Москве Сергей завоевал "серебро" в двух дисциплинах.

Дословно

Денис Шапкарин,

предприниматель из Саранска, основатель проекта "Подвиги":

- Сегодня вокруг, в кино и литературе, много суперменов. Все они в вымышленных мирах совершают красивые поступки, но проблема в том, что они не настоящие. А в жизни повсюду реальные люди, которые совершают действительно масштабные поступки. Задача нашей книги - показать, что герои на самом деле живут среди нас.

Справка "РГ"

Проект "Подвиги" создан в 2013 году. Аудитория проекта на шести площадках в соцсетях сегодня составляет более 350 000 человек. Год назад на средства президентского гранта в Саранске был запущен Всероссийский интерактивный портал "Карта героев", рассказывающий о подвигах обычных людей. Каждый сможет прислать сюда свою историю о неизвестных "героях из народа" или просто поблагодарить за доброе дело. В 2020 году проект "Подвиги" стал лауреатом международной премии "Благо мира", заняв второе место в номинации "Познавательная литература".

Контакты

Сайт: http://kartageroev.ru/,

Официальные группы проекта в соцсетях:

http://vk.com/podvigi

http://ok.ru/podvigi

https://www.instagram.com/p0dvigi

https://www.facebook.com/podvigi

https://www.youtube.com/channel/UCDAD7TTXesEX9V28ysSC4bw