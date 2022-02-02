Алексей Франдетти поставит в Театре Музкомедии мюзикл "Франкенштейн"

В Петербурге состоялась пресс-конференция генерального директора Театра музыкальной комедии. Из-за эпидемиологической обстановки проходила она в онлайн-формате. Юрий Шварцкопф подвел итоги прошлого года и рассказал о планах коллектива на 2022 год.

О 2021 годе

- Последние два года у нас, как и у всех театров, были нелегкими в связи с коронавирусом. Тем не менее мы активно работали. И даже выпустили сложнейший, масштабный спектакль "Мисс Сайгон". Это первая постановка мюзикла французского композитора Клода-Мишеля Шёнберга в России. Работала над ним международная команда, режиссер - Корнелиус Балтус (Голландия). Наша работа выдвинута на премию "Золотая Маска" в четырех номинациях.

Выпустили в мае оперетту Франца Легара "Фраскита" (режиссер Габор Миклош Кереньи, Венгрия), в ноябре - музыкальную комедию Фредерика Лоу "Моя прекрасная леди" в постановке известного петербургского режиссера, лауреата премии "Золотая маска" Григория Дитятковского.

Открыли в Ореховом фойе музейное пространство "Театр музыкальной комедии в годы Великой Отечественной войны", водим туда экскурсии, они востребованы публикой. С гордостью рассказываем, как в военное время жил наш театр. Единственный, проработавший в осажденном городе все 900 дней блокады, под непрерывными бомбежками и обстрелами, при отсутствии еды и тепла.

О премьерах 2022 года

- В январе по традиции провели серию общедоступных концертов к памятному Дню снятия ленинградской блокады. В мае пройдут концерты, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Планов у нас, как всегда, много. Все будет зависеть от финансового благополучия театра, от здоровья труппы. Первая премьера запланирована на 13 апреля - музыкальный спектакль "Я ненавижу Гамлета" по одноименной пьесе американского драматурга Пола Рудника на музыку Максима Леонидова. Режиссер - Ольга Прихудайлова, ученица Валерия Гаркалина (ГИТИС, актерско-режиссерский курс).

Музыкальная комедия Фредерика Лоу "Моя прекрасная леди". Фото: Мария Ковалева / Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии

В мае покажем на Малой сцене новый мюзикл - "Франкенштейн" Марка Бэрона. Его будет ставить московский режиссер, трижды лауреат премии "Золотая маска" Алексей Франдетти. Завершим год огромной работой, которой занимаемся последние три года, - мюзикла "Петр I", к 350-летнему юбилею императора. Музыку к нему пишет американский композитор Фрэнк Уайлдхорн. В нашем театре с успехом идут его мюзиклы "Джекилл & Хайд" и "Граф Монте-Кристо". Балетмейстер - Деннис Каллахан (США), работавший у нас на мюзикле "Бал вампиров". С российской стороны занят драматург Константин Рубинский, с американской - Джек Мёрфи. Режиссер - Андреас Герген (Германия), художник - Вячеслав Окунев (Петербург).

Надеюсь, с помощью Комитета по культуре Санкт-Петербурга мы возобновим фестиваль "Оперетта - Парк", который проходит в Музее-заповеднике "Гатчина". Худрук - Алексей Франдетти.

Планируем поставить на Большой сцене "Принцессу цирка" Кальмана. Работаем с известным режиссером Дмитрием Беловым - предложили поставить оперетту британского композитора Сидни Джонса "Гейша", ее играли в нашем театре в дореволюционное время, когда он еще назывался "Палас-театр".

Играем праздничные концерты. Интернациональные. Приезжают солисты из Будапешта, а также дирижер Питер Гут. Для любителей жанра это большой праздник. У зрителей есть возможность услышать то, что они никогда не слышали или не видели. Например, мы открыли целый ряд западных композиторов, не известных широкой публике. Впервые в России поставили оперетту "Мадам Помпадур".

Об оперетте

- Я с детства поклонник этого жанра и знаю, сколько раз его "хоронили" ("Кому нужна оперетта, устаревший жанр"?). В Европе сейчас практически один-два театра работают в этом жанре. И так же, как и мы, выпускают еще и мюзиклы. Классическая оперетта - жанр сложный и дорогой. Это огромные декорации, 150 и больше костюмов, пение на уровне оперного, умение танцевать, красивая внешность актеров. Все меньше желающих работать в этом жанре. С советских времен наш театр приглашает в труппу артистов из провинции. Так у нас в коллективе появились Альберт Панков (из Ростовской музкомедии), Валерий Матвеев из Петрозаводска, Владимир Яковлев из Иркутска, работают выпускники Нижегородской филармонии… Жанр будет жить, если режиссеры не будут изгаляться над ним. Этот жанр все-таки консервативный. Мы поставили советскую оперетту - "Свадьбу в Малиновке", "Бабий бунт", "Севастопольский вальс", сделали концерт по опереттам и песням Исаака Дунаевского - "Дунаевский-гала, или "Советский Моцарт". Режиссер из Перми Борис Мильграм будет ставить у нас оперетту Дунаевского "Белая акация".

Оперетта Франца Легара "Фраскита". Фото: Мария Ковалева / Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии

О мюзиклах

- Первый наш опыт был скромным - мюзикл Джона Кандера "Чикаго" в 2007 году. Появился он у нас в репертуаре неожиданно. Участвовали в нем процентов 80 опереточной труппы и появились московские артисты, которые сейчас считаются звездами мюзикла. Например, Наталия Диевская, Манана Гогитидзе. Взлет начался в 2011 году, когда поставили "Бал вампиров" Романа Полански. Он прошел около 450 раз, всегда - с огромным успехом, аншлагами, несмотря на высокие цены на билеты. Несколько раз закрывали прокат. В прошлом году отметили десятилетие спектакля концертным исполнением. Хотели проверить, пользуется ли он по-прежнему успехом. И поняли, что надо вернуть его в репертуар. С 28 января мы снова играем этот спектакль - марафон продолжится до конца февраля.

О гастролях

- До пандемии в 2019 году у нас было много гастролей по стране: Камчатка, Хабаровск, Сургут, Новосибирск, Екатеринбург, Петрозаводск, по линии "Золотой Маски" ездили в Таллин. В прошлом году из-за пандемии состоялись только обменные гастроли с оперным театром из Сыктывкара. В этом году, как всегда, нас приглашают к себе многие города: Иркутск, Пермь, Новосибирск… Вопрос в том, сможет ли нам обеспечить финансирование Москва.

Кстати

24 февраля в театре пройдет гала-концерт "75 счастливых лет", посвященный юбилею генерального директора Юрия Шварцкопфа. Режиссер-постановщик - Габор Миклош Кереньи (Венгрия). Участвуют солисты труппы, приглашенные артисты, артисты хора, балета и оркестра театра.

Справка "РГ"

Юрий Шварцкопф родился в Ленинграде. С 1979 по 1984 год был заместителем директора Ленинградского театра музыкальной комедии. С 2005 года - генеральный директор Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. Одновременно, с 2005 по 2014 год, работал в качестве первого заместителя художественного руководителя-директора Мариинского театра.

Был директором Дворца работников искусств им. К. С. Станиславского, директором Ленинградского драматического театра им. В. Ф. Комиссаржевской, директором Филармонии им. Д. Д. Шостаковича.