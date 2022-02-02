Бастрыкин ждет доклада о нападении сотрудника ГИБДД на оперативницу

В среду, 2 февраля, СК по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело против 34-летнего инспектора ДПС ГИБДД УМВД по Василеостровскому району Санкт-Петербурга. Это тот сотрудник, кто непосредственно заламывал руки оперативнице.

Ведомство Александра Бастрыкина определило для него статью 286 Уголовного кодекса РФ - "превышение должностных полномочий". По той части этой статьи, которую ему предъявили, можно получить максимально до 10 лет.

СК в официальных сообщениях не стал называть ни номера отделения полиции, ни имен всех участников происшествия.

Но журналисты буквально за несколько часов установили "исходные данные". К моменту возбуждения этого дела стало известно, что сотрудников автоинспекции руководство питерской полиции уволило.

Все началось примерно в одиннадцать часов вечера в последний день января на служебной парковке 37-го отдела полиции Василеостровского района на улице Кораблестроителей.

Туда заехал наряд ГИБДД. По сведениям "Российской газеты", наряд привез в отделение гастарбайтеров для составления на них административных протоколов.

Свою машину сотрудники ГИБДД припарковали неудачно. На что обратила внимание оперативник того же отдела Алена Юдина. Она сделала коллегам замечание, чтобы они подвинули машину, так как с местом из-за сугробов большие проблемы.

Разговор пошел нервно с обеих сторон. По какой причине говорили невежливо, теперь будет выяснять следствие. Продолжение разговора перешло в дежурную часть отдела полиции, куда зашла сотрудница, а вслед за ней и приехавшие.

Несмотря на то, что дежурный объяснил сотрудникам ГИБДД, что сделавшая замечание гражданка - их оперативник, приехавшие - лейтенанты Александр Колесников и Дмитрий Перенюк - потребовали у дамы предъявить удостоверение в открытом виде. Лейтенант Юдина отказалась. И тут приезжие автоинспекторы увидели у нее кобуру с пистолетом.

В финале конфликта один из сотрудников ГИБДД грубо повалил девушку и сломал ей руку

Это и оказалось "спусковым крючком" для развития дальнейших событий. Лейтенанты Колесников и Перенюк, кстати тоже вооруженные, стали теперь уже требовать у лейтенанта Юдиной предъявить разрешение на оружие. За отказ исполнить требование пригрозили рапортом высшему начальству ГУ МВД об оскорблении при исполнении.

Самое пока непонятное в этой истории то, почему обоих, на сегодня уже бывших сотрудников ГИБДД, никак не впечатлили слова оперативного дежурного о том, что перед ними - коллега. И почему лейтенант Колесников продолжал твердить, что в дежурной части находится неизвестный с оружием.

В конце концов Алене Юдиной участвовать в этом спектакле надоело, и она, слегка толкнув инспектора Колесникова, окровенно и в довольно резкой форме высказала ему все, что о нем думает.

Учитывая, что все отделы полиции в стране оснащены камерами видеонаблюдения, то уточнять, кто кому и что сказал и по какому адресу порекомендовал отправиться, следствию не придется.

В финале действа помощник дежурного открыл Юдиной дверь в дежурку. Алена направилась туда, но ее грубо повалил один из сотрудников и заломил руку так, что позже в Мариинской больнице поставили диагноз - порваны связки на плече и сломана рука.

Коллеги сотрудников ГИБДД приехали в 37-й отдел, когда все закончилось Им оставалось только разоружить обоих буйных автоинспекторов. А утром полицейское начальство сначало объявило о том, что будет проверка, а через короткое время решило сотрудников уволить.

Про Алену Юдину пока известно немного. Ей 24 года, шесть лет из них она служит в полиции.

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему обо всех обстоятельствах этого дела и о ходе его расследования.