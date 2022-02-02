В Петербурге завели дело на инспектора ДПС, сломавшего руку оперативнице

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в отношении инспектора ДПС, который накануне в помещении дежурной части отдела полиции по Василеостровскому району сломал руку оперативнице.

В СК по Петербургу сообщают, что видят в случившемся признаки превышения должностных полномочий.

Напомним, о конфликте в дежурной части стало известно накануне. 24-летняя оперативница повздорила с двумя сотрудниками ГИБДД, их не устроило, что у девушки имелось при себе табельное оружие. Изначально сообщалось, что в избиении девушки участвовали двое сотрудников ГИБДД, но в городском СК конкретизируют - дело возбуждено только в отношении одного инспектора.

Именно он повалил оперативницу на пол, причем так, что она ударилась головой об пол, а потом заломил ей руку, причем, с такой силой, что в больнице сотруднице полиции диагностировали закрытый перелом.

Сейчас сотрудник ГИБДД задержан. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Пострадавшая девушка госпитализирована.