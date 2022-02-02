В Петербурге умер кот Ося из музея Анны Ахматовой

В Санкт-Петербурге умер рыжий кот Ося, известный как талисман и хранитель Фонтанного дома.

Как сообщил музей Анны Ахматовой на своей странице в соцсети, Ося прожил долгую и хорошую жизнь. Он больше 15 лет провел в Фонтанном доме, встречал посетителей, которые неизменно гладили его, часто прогуливался по саду. Для многих петербуржцев и гостей города кот стал символом музея.

Осю часто снимали для телевидения, он даже стал героем книги "Данный кот прописан в центре".

Прошлой осенью хвостатый талисман пропал, чем очень встревожил музейщиков и горожан. За информацию о нем даже назначили награду. Через несколько дней Ося благополучно вернулся на место.

Последние месяцы жизни музейный кот провел дома на заслуженной пенсии.