В Музей Анны Ахматовой в Петербурге вернули пропавшего кота

16-летний кот Ося, который пропал из Музея Анны Ахматовой в Петербурге 8 октября, вернулся домой, сообщили в учреждении.

В ближайшее время кота ждет прием ветеринара. Ося в силу возраста имеет ряд серьезных заболеваний и должен постоянно принимать лекарства.

Напомним, кота забрали из арки Фонтанного дома в минувшую пятницу. На кадрах, которые зафиксировала камера видеонаблюдения, было видно, что в арку заходит девушка и выносит кота.

В музее сразу предположили, что девушка действовала не из злого умысла и хотела просто дать кров животному. Но Ося - не бездомный, он свободный кот, который иногда покидает пределы музея.

Ежедневно Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме обращался к петербуржцам с просьбой помочь в поисках кота, накануне за любую информацию об Осе даже была объявлена награда.