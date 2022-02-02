В Петербурге высота сугробов достигла 40 сантиметров

В Петербурге количество снежных осадков составило 40 сантиметров, это максимум с начала зимы. Об этом сообщает на своей странице в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Причиной снегопадов в Петербурге стал циклон "Надя". Он, к слову, "нарастил" сугробы не только в Северной столице, но и в Ленинградской области. Например, в Тихвине высота снежных осадков составила 77 сантиметров.

Сейчас активность циклона "Надя" стихла, но снегопад продолжится уже благодаря циклону "Филина".

Эксперт сообщает, что снегопад прекратится в четверг. Тогда же в Петербурге несколько похолодает.