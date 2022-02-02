В каких городах РФ более уважительно относятся к старшему поколению

Наиболее уважительно к старшему поколению относятся жители Грозного, Казани и Махачкалы. В следующую тройку городов-лидеров входят Сочи, Брянск и Симферополь.

Таковы результаты социологического опроса, проведенного в январе 2022 года независимым исследовательским агентством Zoom market.

Рейтинг был сформирован на основании ответов на несколько вопросы вопросы: вы часто уступаете место в общественном транспорте пожилым людям? в очереди вы пропускаете вперед пожилых людей? вы всегда дослушиваете до конца пожилых людей? вы считаете преклонный возраст причиной для уважения?

В результате выяснилось, что место в общественном транспорте пожилым людям уступают 76 процентов жителей страны, а вот пропустить пожилых вперед без очереди согласны лишь 13 процентов опрошенных. В любой ситуации дослушать пожилого человека до конца готовы 53 процента респондентов, попавших в выборку, и лишь 24 процента считает преклонный возраст причиной для уважения.

Опрос проводился в 26 городах России по методу личных и телефонных интервью. Общая выборка составила 3120 респондентов. Замкнули этот список Липецк и Москва.