В детском реабилитационном центре на Кубани обрушилась крыша

В поселке Черноморский Северского района Краснодарского края крыша реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья обвалилась под тяжестью снега. Из-за ЧП пришлось срочно эвакуировать из здания 28 ребят, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Здание, где произошло обрушение кровли, построено 55 лет назад, но крышу в нем меняли последний раз в 2011 году. Нынешней зимой ее не очищали от снега, несмотря на небывалое количество осадков. В итоге профнастил просел на площади в 200 квадратных метров. Сообщается, что произошедшее заметил начальник безопасности реабилитационного центра, когда проводил обход.

Детей, которые находились в здании, срочно эвакуировали и временно разместили в местной сельской школе №21.

В краевом управлении МЧС уточнили, что до окончания ремонтных работ реабилитационный центр работать не будет. Сейчас оценочная комиссия проводит осмотр повреждений для того, чтобы установить размер ущерба и составить необходимую проектно-сметную документацию.