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02.02.2022 12:57
Рубрика: Общество

В Геленджике разгорелся скандал вокруг акции с "блокадным хлебом"

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 23(8671)
На минувшей неделе по всей стране прошли памятные мероприятия в честь полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Длилась она 872 дня и завершилась 27 января 1944 года. Специально к этой дате геленджикский завод "Хлеб-сервис" провел "патриотическую акцию" - начал выпекать "блокадный хлеб".
В кирпичике блокадного хлеба ржаная обойная мука составляла 75 процентов, остальное - пищевая целлюлоза, обойная пыль и хвоя. Фото: Александр Кряжев/РИА Новости В кирпичике блокадного хлеба ржаная обойная мука составляла 75 процентов, остальное - пищевая целлюлоза, обойная пыль и хвоя. Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
В кирпичике блокадного хлеба ржаная обойная мука составляла 75 процентов, остальное - пищевая целлюлоза, обойная пыль и хвоя. Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Однако добрую инициативу оценили не все: горожан возмутило, что маленький черный кусочек весом 125 граммов планировалось продавать в магазинах за... 52 рубля, то есть в качестве сувенира-символа, стоящего дороже обычной буханки.

Фото: iStock
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"Наши технологи восстановили рецептуру хлеба, который ели ленинградцы в те непростые времена. Приобрести "блокадный хлеб" можно будет в любом магазине нашей фирменной сети. Количество ограничено, акция продлится до 27 января включительно", - анонсировало руководство хлебозавода в официальном аккаунте в Instagram.

Маркетинговый ход вызвал нешуточные споры. Местные жители и посетители соцсетей не преминули заметить, что настоящий кусочек хлеба тогда стоил не одну человеческую жизнь, а потому недопустимо "делать из исторической памяти бренд". "Это очень, очень дорогой хлеб! И у него нет цены. Это должно остаться символом блокады. И, наверное, раздавать его уместно только 27 января, именно в День памяти", - выразила общее мнение одна из пользовательниц.

Горожан возмутило, что черный кусочек весом 125 граммов решили продавать в магазинах за... 52 рубля

Кстати, в Музее обороны и блокады Ленинграда едва ли не самый большой интерес у посетителей вызывает продолговатый листок тонкой бумаги с отрезными талонами. В каждом из квадратиков - цифры и одно слово: "хлеб". Горожане начали получать такие карточки с 18 июля 1941 года. Рабочим, например, полагалось по 800 граммов хлеба в день. Но уже к началу сентября нормы стали урезать. Всего понижений было пять. Причем рецептура хлеба менялась практически ежедневно. И когда поставки продовольствия в город полностью прекратились, то специалисты начали искать заменяющие ингредиенты, многие из которых трудно даже назвать съедобными.

Фото: Евгений Кармаев/РГ
Жителям Омска раздали по куску "блокадного" хлеба

По информации Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора, в кирпичике блокадного хлеба ржаная обойная мука составляла 75 процентов, остальное - пищевая целлюлоза со жмыхом (20 процентов), обойная пыль, хвоя.

Конечно, хлебный паек в Геленджике лишь приблизили к оригиналу. По словам сотрудников завода, в целях безопасности вместо несъедобных примесей они использовали отруби и ржаную обдирную муку, а также воду и соль. Именно за счет большого количества отрубей хлеб напоминает тот самый черный плотный мякиш. Идея включить его в ассортимент торговой сети возникла после "просьб жителей и гостей, которые хотели принести его домой своим детям".

Впрочем, хлеб так и не поступил в продажу. Прислушавшись к отзывам пользователей, руководство распорядилось бесплатно раздать более тысячи паек всем желающим на центральной площади города, тем самым поставив точку в скандале.

Прямая речь

Светлана Минц, доктор исторических наук, профессор Кубанского государственного университета:

- Инициатива коллектива Геленджикского хлебозавода заслуживает уважения. Но и возражения граждан справедливы. Организаторов подвела не очень умелая подача патриотической акции. Если бы они широко разрекламировали ее исторический характер и обозначили, на какие цели пойдет выручка от продажи "блокадного хлеба", люди бы охотно вносили свои 52 рубля. Они бы делали и более крупные пожертвования. Думаю, подсказать организаторам, что патриотическая акция и маркетинговый ход не одно и то же, должна была бы администрация города.

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