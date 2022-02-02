В горах Сочи завершилась эвакуация туристов с канатной дороги

На горнолыжном курорте "Красная Поляна" завершилась эвакуация туристов. С остановившейся канатной дороги спасли 37 человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, предварительно пострадавших нет.

Напомним, в среду на горном курорте произошла техническая остановка канатной дороги.

По информации пресс-службы курорта, оперативное решение об остановке канатной дороги было принято для обеспечения безопасности гостей после того, как поступило сообщение об ошибке в программе управления.