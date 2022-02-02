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Рубрика: Происшествия

Чиновникам Миасса грозит статья за арт-объект, возмутивший горожан

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: Пресс-служба прокуратуры Челябинской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Челябинской области
Фото: Пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Установка разочаровавшего жителей Миасса арт-объекта под кодовым названием "Двойное сердце с городом" может обернуться для чиновников администрации уголовным преследованием. Прокуратура провела собственную проверку исполнения муниципального контракта, по которому этот "шедевр" появился в городе, и пришла к выводу, что его стоимость завышена как минимум в три раза.

Фото: Долина зайцев/vk.com/iloverabbit
Долина зайцев и мировые башни стали популярными арт-объектами России

- Этот арт-объект установили в рамках благоустройства пешеходной зоны по улице 8 марта, - пояснила представитель прокуратуры региона Наталья Мамаева. - Заказчик работ определил стоимость объекта в 489 тысяч рублей. При этом мониторинг интернета показал, что поставщики предлагают изготовить такую конструкцию всего за 164,9 тысячи рублей.

Установлено, что главной частью муниципального контракта были работы по асфальтирование тротуаров. Установка малых архитектурных форм, в том числе и арт-объекта были лишь сопутствующими. И объединение этих видов работ в одном контракте, по мнению прокуратуры, привело к ограничению участия в аукционе поставщиков арт-объектов. Ответить за это по всей видимости и придется должностным лицам мэрии, которые занимались организацией закупки.

Кроме того, подтвердилась информация, что вплоть до 13 января "Двойное сердце с городом" не имело предусмотренной контрактом скамьи. А сам объект установили с опозданием на два месяца - лишь под новый год. Хотя все работы мэрией были приняты и оплачены еще в октябре.

В прокуратуре пришли к выводу о присутствии в действиях чиновников признаков злоупотребления должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ, предусматривающая наказание от крупного штрафа до четырех лет лишения свободы). Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Кстати

Аналогичную проверку прокуратура организовала по факту установки на челябинской набережной арт-объекта в виде трех китов, стоимостью около 10 миллионов рублей. Горожане усомнились в необходимости таких трат. В результате по распоряжению главы города инсталляция была демонтирована, а главному архитектору Челябинска объявлен выговор за попытку приобретения "объекта, не соответствующего функциональным и эстетическим требованиям".

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