Курганская прокуратура разберется с нарушением прав детей-диабетиков

Курганский прокурор обратился в суд, чтобы обязать региональный департамент здравоохранения обеспечить ребенка-инвалида системой непрерывного мониторинга глюкозы в крови. В Зауралье около 260 детей с сахарным диабетом, нуждающихся в таком приборе. Неужели всем придется идти в суд?

Напомним: система непрерывного мониторинга глюкозы в крови - это современная технология контроля диабета, позволяющая круглосуточно следить за изменением уровня сахара. Система представляет собой компактный датчик с сенсором, который обычно крепится на предплечье и передает данные на считывающее устройство, например телефон. По этим показателям пациент определяет уровень сахара: растет он, падает или остается стабильным - и в зависимости от результата решает, принимать или нет лекарство. Кроме того, информация с датчика сохраняется, данные можно показать или выслать врачу, чтобы скорректировать лечение.

Сейчас больные диабетом пользуются глюкометрами и тест-полосками к ним. Минус устройства в том, что для анализа крови приходится постоянно прокалывать иголкой палец. Пациенты с первым типом заболевания делают это до десяти и более раз в сутки. По словам одной из мам, у ее ребенка уже все пальчики в дырочках. Спрашивается, зачем маленьким ребятишкам терпеть боль, когда уже давно существует альтернативный безболезненный способ? Детям с сахарным диабетом первого типа система непрерывного мониторинга глюкозы полагается по закону -она включена минздравом в федеральный стандарт медицинской помощи.

Власти Курганской области пояснили: детям, страдающим диабетом и имеющим право на получение набора социальных услуг, предоставляют медицинские изделия в соответствии с утвержденным правительством РФ перечнем. Изделия для исследования уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторинга в нем отсутствуют.

"Департамент здравоохранения неоднократно направлял письма в минздрав с просьбой рассмотреть возможность внесения систем непрерывного мониторинга глюкозы в этот перечень, - сообщила на официальной странице правительства региона в соцсети заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина. - По предварительным подсчетам, чтобы обеспечить ими взрослых и детей с диабетом 1-го и 2-го типов, которые нуждаются в таких системах в первую очередь, в 2022 году Курганской области потребуется около 40 миллионов рублей, в том числе около 28 миллионов - именно для детей".

По словам замгубернатора, данные по региону в Минздрав РФ направлены, работа продолжается. Матери простодушно не могут понять, при чем здесь перечень, если есть законы прямого действия. На Ямале, например, не стали ждать, когда пересмотрят перечень, а сами внесли поправки в региональный закон "О здравоохранении" и с нового года всех детей с сахарным диабетом первого типа снабдят умными гаджетами ("Льготы в 2022 году: для больных детей, врачей и бизнеса", rg.ru). Благодаря этому почти 230 семей сэкономят за год в среднем 150 тысяч рублей - примерно такая сумма нужна для одного ребенка. И в ряде других субъектов приняли решения в пользу больных ребятишек.

- Допустим, нет в регионе 40 миллионов, - рассуждает председатель регионального диабетического общества Наталья Воробьева. - Но эти приборы не выдают даже тем детям, у которых на руках имеется решение врачебной комиссии: обеспечить! Вот что страшно.

В конце декабря-начале января мамы организовали серию пикетов возле департамента здравоохранения с требованием предоставить их детям то, на что они имеют право по закону. Сейчас в ситуацию вмешалась прокуратура. Как признались в диабетическом обществе, за судебным процессом они будут следить внимательно, поскольку потом в суд пойдут другие. Альтернативного пути активисты пока не видят.