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02.02.2022 15:59
Рубрика: Общество

В Челябинске ковидная поликлиника перешла на круглосуточный прием

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинске один из амбулаторных центров для больных с симптомами коронавируса из-за наплыва пациентов перешел на круглосуточный режим работы. Об этом на брифинге в правительстве региона сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

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- Со вчерашнего дня поликлиника, развернутая на базе ОКБ №2, начала работать круглосуточно, - сказала она. - Теперь люди могут обратиться туда ночью, пройти экспресс-тестирование на COVID-19, получить консультацию врача и необходимые лекарства.

Как уже сообщала "РГ", ковидные поликлиники были открыты в регионе для того, чтобы разгрузить первичное звено. Сегодня их уже 18: больше 10 в Челябинске, остальные - в Магнитогорске, Миассе, Златоусте и Троицке. Они развернуты в отдельно стоящих зданиях, либо в медучреждениях с отдельными входами.

Первой на круглосуточный режим работы перешла поликлиника в Ленинском районе Челябинска, по адресу Гагарина, 18.

Кроме того, открыты восемь пунктов ПЦР-тестирования в Челябинске, Коркино, Копейске и Еманжелинске, где люди могут бесплатно сдать анализ на COVID-19.

С приходом "омикрона" основной удар приняли на себя медики в первичном звене. Количество обратившихся за помощью в поликлиники, по словам Гехт, за последнюю неделю выросло в три раза. Между тем число пневмоний снижается, что подтверждает версию о том, что новый штамм распространяется быстрее, но вызывает менее тяжкое течение болезни.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Пандемия коронавируса COVID-19

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