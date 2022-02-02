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02.02.2022 16:11
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге задержали подозреваемых в налете на банк

Текст: Татьяна Воробьева

В Екатеринбурге оперативно задержали подозреваемых в налете на банк, совершенном в минувшие выходные.

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в налете на банк и магазины

Напомним, 29 января двое мужчин в масках ворвались в помещение финансовой организации, угрожали кассирам и вынесли около полутора миллионов рублей, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Сегодня главк МВД сообщил о задержании фигурантов - это ранее судимые мужчина и женщина, живут оба в Первоуральске. Они уже дали признательные показания.

Часть похищенных денег удалось вернуть. Также у задержанных изъяли два пневматических пистолета - скорее всего, именно ими они угрожали сотрудникам банка.

Сообщники арестованы. Расследование уголовного дела продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Ограбления банков РГ-Видео

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